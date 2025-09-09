Они исследовали взаимодействие между друзьями и любимыми.

Объятия сопровождают человека ежедневно - мы обнимаем друзей, любимых, родственников в счастливые, грустные или просто будничные моменты. Но всегда ли можно по объятиям понять, какие отношения связывают двух людей?

Как пишет для сайта Psychology Today доктор философии Себастиан Окленбург, впервые ученые решили научно выяснить разницу между романтическими и платоническими объятиями. В новом исследовании, опубликованном в Journal of Nonverbal Behavior, 60 добровольцев - как друзья, так и влюбленные пары - неоднократно шли друг к другу и обнимались.

Движения участников исследования снимали 14 высокочастотных видеокамер, а полученные кадры анализировало программное обеспечение на базе искусственного интеллекта. Ученые изучали продолжительность объятий, положение тела и другие детали, а также учитывали личностные черты участников по результатам анкет.

Результаты оказались показательными: романтические партнеры обнимались значительно дольше - в среднем 7,02 секунды, тогда как друзья - всего 2,88 секунды. Это подтвердилось статистически и стало ключевым отличием.

В то же время ожидаемой разницы в "плотности" объятий не обнаружили: некоторые пары держали дистанцию, а среди друзей были те, кто обнимался достаточно крепко. Зато на близость влияли личностные характеристики. Так, люди с высоким уровнем невротизма предпочитали большую дистанцию во время объятий, тогда как участники с выраженной добросовестностью выбирали более тесные объятия.

Ученые делают вывод: в следующий раз, когда вы хотите понять, видит ли кто-то в вас просто друга или нечто большее, обратите внимание на продолжительность прощальных объятий. Меньше трех секунд - "френдзона", семь и больше - сигнал о возможных более глубоких чувствах.

