Янтарная кислота - полезная находка для садоводов с множеством способов применения.

Мудрые дачники знают, что янтарная кислота - лучший друг садовода. Этот популярный и недорогой препарат имеет уйму полезных свойств. А купить его можно в любом агромагазине. Средство имеет две формы выпуска - таблетки и порошок.

Мы рассказали, как пригодится дачнику янтарная кислота - для чего полезна и где применяется. Перечисляем 5 вариантов использования препарата в саду и огороде, которые вам точно пригодятся.

Чем полезна янтарная кислота для цветов и овощей

Нужно знать перед применением янтарной кислоты для растений, как разводить препарат. Для большинства процедур садоводы готовят 1%-ый раствор кислоты, то есть 10 г средства растворяют в 1 л теплой воды. Если растения очень ослабленные, то концентрацию увеличивают до 2% (20 г кислоты на 1 л воды).

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А теперь называем пять способов применения раствора в фермерстве.

Обработка семян и клубней

Для более быстрого прорастания картофеля и семян, особенно старых, посевной материал замачивают на ночь в 1%-ном растворе кислоты. Затем обсушивают и сажают в подготовленный грунт.

Не менее полезна янтарная кислота для рассады перед пересадкой. Корни саженцев рекомендуется замочить в растворе на 1 час. Таким образом саженцы лучше приживутся на новом месте, а корневая система будет мощной.

Полив растений

Раствором янтарной кислоты можно поливать цветы и овощи, особенно сразу после пересадки. Растения лучше приживутся, а корни станут крепкими. Для полива делают более слабую смесь - 2 г препарата на 1 л воды. Процедуру проводите не чаще, чем раз в 2 недели.

Обработка черенков

При размножении растений с помощью черенкования опустите срезанные части растения на 3 см в янтарный раствор концентрацией 1%. Оставьте на сутки и продолжайте процедуру привычным способом. Из таких побегов получатся мощные, здоровые растения.

Стимулирование цветения

Ещё одно полезное применение янтарной кислоты для растений - опрыскивание цветущих побегов. После процедуры цветы будут цвести ярче и дольше, а также образуют новые бутоны. Используйте 1%-ный раствор для здоровых растений или 2%-ный для ослабленных.

Перед применением обязательно проверьте, можно ли опрыскивать ваш цветок - некоторые растения такого не любят.

Повышение иммунитета

Растения будут рады янтарной подкормке после пережитого стресса - болезни, пересыхания, обморожения или переувлажнения. Чтобы помочь им быстрее прийти в норму, обработайте раствором концентрацией от 1% до 2,5%. Чем сильнее пережитый стресс, тем больше стоит добавить кислоты. Процедуру повторите через 2 недели.

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