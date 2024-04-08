Папоротник садовый и домашний пользуются большой популярностью, но в его выращивании есть как плюсы, так и минусы.

Папоротник - красивое и довольно неприхотливое растение. Оно быстро разрастается и растет там, где другие не хотят, а уход за ним нужен минимальный - ну не прелесть ли? Меж тем, прежде, чем высаживать его или ставить в доме, нужно знать некоторые моменты: как папоротник влияет на человека и где его можно выращивать, а где - лучше не сажать.

Для чего сажают папоротник

Папоротник обычно высаживают в саду, вдоль заборов и тропинок. Он создает уют и красиво выглядит, не требует много солнца и регулярного полива. Но, кроме этого, у него есть и другие достоинства:

папоротник, как уже говорили, неприхотлив, а еще он морозостойкий и теневыносливый - мечта любого садовода;

растение отпугивает грызунов - то место, где растет папоротник, вредители будут обходить десятой дорогой;

прекрасно отпугивает вредных насекомых - мух, тараканов и клопов.

По некоторым поверьям это растение приносит удачу, оказывает положительное влияние на вспыльчивых и агрессивных людей, а также считается любовным талисманом.

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Но есть у этого растения и другие стороны.

Что будет, если посадить папоротник во дворе - приметы и суеверия, настоящие причины

Казалось бы, если есть столько преимуществ, то почему нельзя садить во дворе папоротник? Существует суеверия, которые гласят, что растение может привлечь нечистую силу и вытягивает энергию из окружающих. Также говорят, что если папоротник вырос сам, то это на счастье, а вот самим его сажать не стоит.

Если говорить объективно, то есть ряд причин, почему нельзя садить во дворе папоротник, особенно вблизи дома:

растение имеет мощные и разветвленные корни, которые проникают в фундамент и могут разрушать его;

папоротник испаряет много влаги - если он посажен близко к дому, то повышенная влажность может привести к появлению плесени и гниению;

растение не только отпугивает мух и клопов, но и привлекает других вредных насекомых - например, может быть убежищем для клещей, которые приносят немало проблем.

Также папоротник может стать причиной аллергии у людей, которые склонны к ней.

Помимо всего, от папоротника очень непросто избавиться на участке - некоторые виды растения образуют густые заросли и распространяются как сорняки, вытесняя с участка другие культуры. Это одна из причин, почему нельзя сажать папоротник в огороде, или же нужно будет постоянно сдерживать рост растения и ограничивать его. Поэтому, если хотите любоваться папоротником - сажайте в отдаленном углу сада, где он никому не будет мешать и не будет глушить другие растения.

Папоротник в доме - приметы и правда

Что приносит в дом папоротник? Папоротник домашний обладает рядом своих преимуществ. Бытует мнение, что это растение хорошо держать в доме - оно сохраняет в нем гармонию, притягивает финансовое благополучие, очищает пространство от негативной энергии.

Есть и другое мнение - считается, что папоротник в квартире, наоборот, может стать причиной болезни, вытягивая энергию из жильцов. Отчасти это правда: растение поглощает большое количество кислорода, поэтому его нельзя ставить в спальне или детской, так как на утро может болеть голова. Также, как уже говорили ранее, это растение может неблагоприятно влиять на аллергиков.

В то же время в любом другом помещении или же в общественных местах такого негативного влияния уже не будет, напротив - растение будет увлажнять воздух. Еще замечено, что оно поглощает излучение от бытовых приборов, поэтому папоротник хорошо размещать рядом с ними.

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