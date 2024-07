Артисты и экс-президент объединились ради благотворительной цели.

Известный украинский бойс-бэнд Badstreet boys, который организовывает благотворительные сборы на нужды ВСУ, выпустил совместный трек с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Артисты объединились с политиком, чтобы собрать средства для украинских защитников.

Группа выпустила кавер "Це так" на песню Элтона Джона и британской группы Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word. В клипе снялись комики Антон Тимошенко, Василий Байдак, Олег Свища, Слава Кедра, певец Владимир Дантес и бывший лидер страны Ющенко. На видео политик играет на фортепиано и произносит главную фразу песни "це так".

Коллектив объявил сбор на сумму в 7 миллионов гривен. По словам артистов, средства пойдут на помощь бойцам ГУР и ССО. В дополнение, среди украинцев, которые задонатят, проведут розыгрыш. Победитель сможет получить подарок от третьего президента - мед с его пасеки.

"Это так. Badstreet boys и Виктор Андреевич Ющенко (мы сами в шоке) начинают июльский сбор на 7 миллионов. Все донаты превратятся в разные дроны для 3 ОШБр и ГУР и бус для ССО", - отметили юмористы.

В комментариях под видео пользователи изрядно удивились такому дуэту и положительно оценили видеоработу группы с участием Ющенко:

"Умеете удивлять! Пусть донаты летят роем!"

"Как пошутил мой муж: "Впервые с 2004 года Ющенко и Тимошенко - вместе в одном видео". Молодцы! С нас донат, конечно"

"Тренд на Ющенко - это лучший тренд, который мог появиться. Этого стоило ждать 15 лет"

"Я думала уже лучше не могло быть, но я ошибалась, вы достигли новых высот! Браво! Спасибо господину президенту! Это так!"

