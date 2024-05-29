Артист представил клип к новой композиции.

Известный украинский певец Владимир Дантес 29 мая выпустил новую песню "Дура", а также презентовал клип к ней. В композиции артист спел о токсичных отношениях и оставил важное послание для поклонников.

Новый трек звезды насыщен глубокими смыслами. "Дура" - это песня об отношениях, в которых бывалая романтика и искренность, превратились в угрозы, пустые обещания и конфликты. Исполнитель воспевает абьюз между партнерами, где один человек пользуется другим.

Как написал Дантес под видео, часто насилие между любимыми романтизируется и не воспринимается серьезно. Он призвал обращать внимание на любые проявления неуважения и прекращать токсичные отношения:

Это история о том, что часто "первые звоночки" будущего насилия и объективизации не воспринимаются серьезно и романтизируются, как проявления страстной любви, но это самая большая ошибка, которую только можно сделать. Хватит терпеть жестокие и токсичные отношения! Пришло время наконец осознать свою ценность, расправить крылья и быть счастливыми. В любви нет места для боли и насилия, поэтому всегда выбирайте людей, с которыми вам хорошо.

В клипе Владимир предстал как рок-певец. Вместе с другими музыкантами они эмоционально и дерзко выполнили трек. Съемки видео происходили в заброшенном бассейне.

Реакция слушателей

Поклонники артиста уже успели оценить новую песню и видеоработу. Они выразили свой восторг от глубоких смыслов композиции.

"Класс! Радуюсь каждой песне Дантеса, один из лучших украинских артистов"

"Круто, что Владимир раскрывает важную социальную тему. Спасибо"

"Ура, давайте больше рок-звучания, больше гитар, больше ударных"

"Кайфовый голос и мотив песни! Хороший посыл и содержание"

"Воу, вот это уровень!"

Напомним, ранее Дантес рассказал о поступке мамы, за который ему стыдно.

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