На стриминговой платформе Spotify, в чарте песен популярных в Украине, оказалась песня "Да, я русский". Трек высмеивает американцев и является одой правления Кремля.

Spotify собрал рейтинг 50 хитов, которые сейчас являются наиболее популярными среди украинцев. В лидерах оказалась российская песня, которая заняла второе место. Трек, почти не имеет смысла, иронично рассказывает о том, как якобы плохо жить в США и, как прекрасно в России. Исполнитель буквально гордится тем, что он россиянин и прославляет действия своей страны.

Российский трек уступает лишь песне Artemas "i like the way you kiss me", который сейчас популярен в Tik-Tok.

Автором песни является певец с псевдонимом "Наверное поэт". Он выпустил свой "хит" в день так называемых президентских выборов в РФ. Сейчас трек стал лидером в чартах не только украинской музыки, но и казахской, белорусской и латвийской. По данным статистики, россиянина слушает более 2,1 тысячи меломанов из Киева.

Стоит заметить, что второе место в рейтинге может быть попыткой россиян дестабилизировать ситуацию в Украине. Лидерство песни может не свидетельствовать о большом количестве прослушиваний.

