Nemo спел на украинском композицию alyona alyona и Jerry Heil.

Представитель Швейцарии на "Евровидении-2024", певец Nemo записал кавер на украинскую песню alyona alyona и Jerry Heil "Teresa & Maria". Nemo удивил своим лирическим исполнением песни на украинском языке.

Исполнитель опубликовал видео в своем Instagram, которое произвело настоящий фурор среди поклонников в комментариях. Артист спел на украинском и сохранил оригинальный текст и мелодию.

На кавер певца уже успели отреагировать авторы композиции alyona alyona & Jerry Heil. Они эмоционально прокомментировали видео и были в восторге от новой интерпретации Nemo. Рэпер даже предложила выдать артисту украинский паспорт. Также alyona alyona заявила, что хочет выпустить кавер, как официальный ремикс.

"Я обожаю твой талант, гений", - сказала Jerry Heil.

Как комментировали кавер подписчики Nemo

"С любовью из Украины"

"Ты просто звезда"

"Мы обожаем тебя!!!"

"Ты такой талантливый! Я не могу"

"Вау. Хорошая песня"

"Нам это нравится, спасибо"

К слову, букмекеры пророчат победу на "Евровидении-2024" именно певцу Nemo. Он будет представлять Швейцарию с песней "The Code". Другие участники песенного конкурса также восхищаются творчеством артиста и он является фаворитом многих певцов.

Напомним, ранее представительница Израиля на "Евровидении-2024" назвала претендентов на победу.

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