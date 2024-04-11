Он предстал в новом амплуа.

В день своего 27-летия, 11 апреля, Melovin представил клип на песню "Dreamer". В новой видеоработе артист продемонстрировал путь собственного внутреннего мечтателя с рождения и до... А ради воплощения собственного замысла, ему пришлось преодолеть страхи и впервые предстать перед камерами обнаженным.

В клипе "Dreamer" Melovin открыл аудитории новую частицу своей души. Артист откровенно поделился историей своего становления, в которой время от времени случались отнюдь не сказочные события. Поэтому сегодня он призывает всех и каждого – мечтать и не опускать руки на пути к реализации собственных мечтаний.

"Эта работа особенная для меня именно из-за ее глубины и философии. "Рожденные, чтобы сиять и никак иначе": так мы внутри команды и с режиссерами Павлом Закревским и Мариами Погребинской окрестили этот клип. Это история от рождения мечтателя и до…, а к чему каждый решит для себя сам после просмотра клипа", – поделился артист.

Для съемок новой работы Melovin выбрал несколько интересных образов – знакомый костюм из национального отбора на Евровидение-2024 и несколько его видоизмененных версий в черном и белом цветах, а еще шокировал откровенными кардрами, на которые решился только ради идеи клипа:

"Я впервые был обнажен на площадке. Обнажен полностью. Это было морально необычно, возникало много противоречий внутри. Кто бы согласился быть обнаженным перед огромной съемочной командой? Это было состязанием внутри себя. Но сам придумал этот кадр – иди до конца, если называешь себя создателем. Я бросил этот вызов для того, чтобы передать ту картину, которую представлял в голове. Чтобы войти снова в ту же роль, которую проходил каждый из нас без исключения. Это стоило этого! Это получилось без украшений, по-настоящему. Так же, как 27 лет назад", – признался артист.

Клипом "Dreamer" Melovin в очередной раз подчеркнул – люди рождаются искренними мечтателями, которые делают этот мир ярче и лучше, только вера в это поможет справиться со всеми вызовами и пройти этот путь достойно: "Сияйте ярко и ничего не бойтесь. Мечтайте и воплощайте свои мечты! Мы не рождены, чтобы быть в руках страха. Мы рождены сиять и никак иначе".

Напомним, ранее представитель Швейцарии на "Евровидении-2024" довел до мурашек своим исполнением песни "Teresa & Maria".

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