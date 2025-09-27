Она устроила им пикник.

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками трогательными кадрами со своей младшей дочерью Софией.

Звезда опубликовала в своих социальных сетях видео прогулки по Национальному музею народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Она призналась, что они забыли взять плед, поэтому устроить пикник пришлось прямо на земле:

"Девочки такие девочки ... Собрались на пикник - забыли плед. Но не растерялись. Главное - взяли орешки и надели бантики. Как вам такой вариант традиционного пикника?".

Как известно, Наталья Могилевская воспитывает двух маленьких дочерей: Мишель и Софию. Певица долгое время держала в тайне информацию о своем муже. Известно лишь, что их с Валентинтом роман начался в начале полномасштабной войны России против Украины.

