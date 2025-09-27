Она считает это счастливым совпадением.

Первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала на обсуждение образов, которые выбрали для банкета в Виндзорском замке Мелания Трамп и королева Камилла.

В интервью ТСН жену украинского президента спросили, согласовывают ли цвета и фасоны одежды перед визитом к королевским особам. Зеленская предположила, что такое правило вряд ли существует, однако сейчас все, кто хочет продемонстрировать свою приверженность и поддержку Украины, выбирают цвета флага страны:

"Я считаю, что это счастливое совпадение. Однако оно говорит, что лидеры этих двух стран думали о нас. И получилось так, как они, видимо, подсознательно запланировали".

Королевская семья Британии и Украина

Как известно, британская королевская семья традиционно придерживается конституционного нейтралитета и не может открыто вмешиваться в политические процессы или прямо выражать поддержку тем или иным государствам в конфликтах.

В то же время полномасштабная война России против Украины стала исключительной ситуацией, когда монархи и члены королевской семьи все же нашли способы выразить солидарность с украинским народом, преимущественно символическим и гуманитарным способом.

Король Чарльз III в своих обращениях неоднократно говорил о страданиях украинцев, а принц Уильям и Кэтрин публично заявили, что молятся за народ, который борется за свободу.

Принц Гарри через Invictus Games сотрудничал с украинскими ветеранами и посещал реабилитационные центры, а герцогиня Эдинбургская Софи стала первой представительницей королевской семьи, которая приехала в Украину после начала большой войны. Она встретилась с президентом Зеленским, посетила пострадавших в Буче и почтила память жертв.

