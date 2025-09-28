Дата 28 сентября интересна тем, что сегодня наступает много важных международных событий. Православные верующие чествуют украинских святых, а в нашем государственном календаре чтят одну профессию. Мы разобрались, кто является известными именинниками дня и какой сегодня праздник отметить.
Какой сегодня праздник в Украине
В эту дату родились наши соотечественники, о которых вы наверняка слышали - педагог Василий Сухомлинский, военный УПА Михаил Заяц, поэт Дмитрий Павличко и кинорежиссер Вадим Костроменко.
Официальный праздник сегодня в Украине называется День машиностроителя и посвящается рабочим, ученым и инженерам, которые работают в сфере производства технологического оборудования.
Ещё одно профессиональное торжество - День дошкольных учреждений, в который стоит поздравить всех знакомых работников детских садов.
Какой сегодня праздник в мире
28 сентября здравоохранительные организации проводят Всемирный день против бешенства, в который распространяют информацию о профилактике и вакцинации от неизлечимой болезни.
Многие всемирные праздники сегодня уделяют внимание разным социальным группам и их проблемам - День беженцев и мигрантов, День глухих, День борьбы с голодом, День безопасного аборта.
Из исторических и современных знаменитостей родились в эту дату философ Конфуций, писатель Проспер Мериме, актер Марчелло Мастроянни, актрисы Бриджит Бардо и Хилари Дафф, автогонщик Мика Хаккинен и танцовщица Дита фон Тиз.
Какой сегодня праздник церковный
В новоцерковном стиле 28 сентября христиане почитают епископа Харитона Иконийского и всех монахов Ближней пещеры Киево-Печерской лавры. По старому календарю в праздник сегодня вспоминают великомученика Никиту Готфского, которому молятся о здоровье домашнего скота.
Какой праздник 28 сентября народный
Поговорки об этой дате указывают на то, каким будет остаток осени и зима:
- если лебеди уже улетели в теплые края, то на Покрову (1 октября) ударит мороз;
- кошка прячется в теплое место - к похолоданию;
- с березы опадает листья - бабье лето кончилось;
- если прошел дождь, то весь октябрь будет дождливым.
Удачным сегодня праздник считается для рыбалки, сбора грибов и ягод. Наши предки прятали в сундуки летние вещи и доставали зимние, а также начинали топить печь. Счастливой приметой считается увидеть летящего на юг аиста или журавля.
Что нельзя делать сегодня
Не стоит сегодня жаловаться, грустить и жалеть себя, иначе станет еще хуже. Если для вас важно, какой сегодня церковный праздник, то придерживайтесь его православных запретов - не жадничать, не мстить и воздержаться от осуждения других.