Чтобы 28 сентября не попасть в неприятности, запомните обычаи этого дня.

Дата 28 сентября интересна тем, что сегодня наступает много важных международных событий. Православные верующие чествуют украинских святых, а в нашем государственном календаре чтят одну профессию. Мы разобрались, кто является известными именинниками дня и какой сегодня праздник отметить.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату родились наши соотечественники, о которых вы наверняка слышали - педагог Василий Сухомлинский, военный УПА Михаил Заяц, поэт Дмитрий Павличко и кинорежиссер Вадим Костроменко.

Официальный праздник сегодня в Украине называется День машиностроителя и посвящается рабочим, ученым и инженерам, которые работают в сфере производства технологического оборудования.

Ещё одно профессиональное торжество - День дошкольных учреждений, в который стоит поздравить всех знакомых работников детских садов.

Какой сегодня праздник в мире

28 сентября здравоохранительные организации проводят Всемирный день против бешенства, в который распространяют информацию о профилактике и вакцинации от неизлечимой болезни.

Многие всемирные праздники сегодня уделяют внимание разным социальным группам и их проблемам - День беженцев и мигрантов, День глухих, День борьбы с голодом, День безопасного аборта.

Из исторических и современных знаменитостей родились в эту дату философ Конфуций, писатель Проспер Мериме, актер Марчелло Мастроянни, актрисы Бриджит Бардо и Хилари Дафф, автогонщик Мика Хаккинен и танцовщица Дита фон Тиз.

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном стиле 28 сентября христиане почитают епископа Харитона Иконийского и всех монахов Ближней пещеры Киево-Печерской лавры. По старому календарю в праздник сегодня вспоминают великомученика Никиту Готфского, которому молятся о здоровье домашнего скота.

Какой праздник 28 сентября народный

Поговорки об этой дате указывают на то, каким будет остаток осени и зима:

если лебеди уже улетели в теплые края, то на Покрову (1 октября) ударит мороз;

кошка прячется в теплое место - к похолоданию;

с березы опадает листья - бабье лето кончилось;

если прошел дождь, то весь октябрь будет дождливым.

Удачным сегодня праздник считается для рыбалки, сбора грибов и ягод. Наши предки прятали в сундуки летние вещи и доставали зимние, а также начинали топить печь. Счастливой приметой считается увидеть летящего на юг аиста или журавля.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит сегодня жаловаться, грустить и жалеть себя, иначе станет еще хуже. Если для вас важно, какой сегодня церковный праздник, то придерживайтесь его православных запретов - не жадничать, не мстить и воздержаться от осуждения других.

