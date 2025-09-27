Мужчина также показал фото из больничной палаты.

Известный украинский актер, писатель-сказочник Александр Власюк, который известен как Сашко Лирник, попал в больницу.

В своем Facebook 62-летний мужчина отметил, что причиной пребывания в медицинском учреждении стал инсульт.

"Внимание! Лежу в больнице. Инсульт... Надеюсь на вас, как на сто пар лошадей", - написал Лирник и показал фото из больничной палаты.

Писатель отметил, что ему можно помочь, покупая книги. Поэтому призвал всех неравнодушных приходить на книжную ярмарку.

"Покупайте мои книги, заработаю на лечение", - написал Сашко.

К слову, Лирник родился в Умани. С 1999-го года был ведущим различных телевизионных и радиопрограмм для детей ("Казки Лірника Сашка", "Світанок" та "Дрімайко"). Позже Сашко выпустил диск "Казки лірника Сашка для дорослих і дітей". Этот альбом был признан лучшим в Украине.

Также литератор написал сценарий, по которому были сняты мультфильмы "Щедрик" та "Моя країна Україна". Кстати, в 2020 году Лирник получил премию имени Леси Украинки, а позже "Золоту дзиґу" за сценарий для фильма "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Напомним, ранее Сашко Лирник возмутился возвеличиванием Скрябина.

