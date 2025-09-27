Певца перевели в запас.

Народный артист Украины, певец Виталий Козловский больше не служит в украинской армии, поскольку еще летом прошлого года его уволили в запас.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на ответ управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Согласно официальному заявлению, 23 мая прошлого года певца назначили на должность солдата резерва 3 запасного взвода 90 запасной роты 22 отдельной механизированной бригады. Он принял ее 17 июня.

Задачей Козловского было прохождение регулярных учебных сборов, чтобы в случае обострения оперативно заменить военных на передовой или компенсировать потери личного состава. Кроме этого, певец давал концерты в военных подразделениях для поддержания морально-психологического состояния и боевого духа бойцов. В то же время непосредственного участия в мероприятиях, связанных с обеспечением обороны Украины, он не принимал. А уже 28 июня 2024 года его уволили:

"Уволен в запас по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), а именно: необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Дела и должность сдал".

Напомним, весной певец дал интервью Маричке Падалко, в котором рассказал, что около пяти месяцев добровольно прослужил в Национальной гвардии. В 2023 году его перевели в Национальный президентский оркестр и Козловский считает это время "самым нелепым" в своей жизни.

Он сообщил, что весной 2024 года был переведен в 22-ю отдельную механизированную бригаду и проходил службу в Сумской области. "Сейчас мы с моим побратимом занимаемся патронатной службой и сборами для нашей бригады", - говорил он. На вопрос, отправили ли его для этого командиры, певец ответил так: "Можно так сказать".

Однако в ответе Сухопутных войск отмечается, что Козловский не был выведен в распоряжение и не осуществляет патронатную службу в отношении воинской части А4718. В пресс-службе певца сказали журналистам, что он действительно больше не служит, однако продолжает заниматься патронатной службой - не в составе бригады, а от благотворительного фонда "Патронатная служба "Промінь допомоги" 22 бригады.

Как сообщал УНИАН, летом Виталий Козловский рассказал, чтобы во время службы получил посттравматическое стрессовое расстройство.

