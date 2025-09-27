Не забывайте верить в свои силы.

Жизнь трех знаков Зодиака значительно изменится к лучшему после октября 2025 года. Месяц открывается с мощных астрологических событий - 6 октября Меркурий переходит в Скорпиона, а Полнолуние в Овне приносит волну марсианской энергии, пробуждающей внутреннего воина.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как предупреждает Your Tango, первая половина октября будет полна тем любви и романтики. Сезон Весов разворачивается еще сильнее, когда 13 числа Венера входит в этот знак, а 21 октября - Новолуние в Весах открывает новое пространство для чувств.

В конце месяца настроение станет легче благодаря Меркурию в Стрельце (29 октября), что подарит азарт к новым приключениям и опыту. Именно эти три знака Зодиака больше всего почувствуют благоприятные изменения:

Дева

После октября жизнь становится светлее. Несмотря на вызовы от энергии затмений, Дева чувствует изменения в мышлении и становится более открытой. С 6 октября Меркурий в Скорпионе поднимает настроение, а соединение с Юпитером делает сотрудничество гармоничным.

Венера в Весах с 13 числа приносит больше романтики в отношения и возможности для знакомств. Новолуние в Весах 21 октября помогает отпустить прошлое и открыться новым чувствам. Солнце в Скорпионе (22 октября) дарит вдохновение создавать счастливые моменты, а Меркурий в Стрельце (29 октября) учит любить искренне и ценить поддержку близких.

Рыбы

В октябре они выходят на первый план. 6 числа Меркурий в Скорпионе делает их слова более убедительными, а Полнолуние в Овне открывает новый этап. В сезоне Весов Рыбы начинают больше делиться своим светом, привлекая окружающих.

Венера в Весах с 13 октября способствует структурированным планам, а Новолуние 21 числа помогает выстроить новые долговременные шаги. 22 октября Солнце в Скорпионе наполняет энергией радости и уверенности, позволяя взять контроль над судьбой. Когда 29 числа Меркурий переходит в Стрельца, внимание переключается на профессиональные вопросы и ответственность, но новая энергия помогает бороться за мечты.

Овен

Прошлое затмение могло оставить ощущение тяжести, но после октября ситуация меняется. 6 октября Меркурий в Скорпионе открывает сложные разговоры, связанные с прошлым, но Полнолуние в Овне в этот же день добавляет мужества и силы. Уверенность и острый ум помогают преодолевать вызовы.

Венера, которая с 13 октября активизирует сектор отношений, делает их теплее. Новолуние в Весах (21 октября) и Меркурий в Стрельце (29 октября) напоминают, что командная работа принесет плоды, а путешествия или новые знакомства откроют перспективы. Солнце в Скорпионе (22 октября) дарит более глубокое осознание себя и новые начинания.

