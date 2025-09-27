Православный празднк сегодня стараются провести дома, в спокойной обстановке.

28 сентября по новому церковному календарю вспоминают Собор преподобных отцов Киево-Печерских, мощи которых покоятся в Ближних пещерах лавры. Этот день связан с особыми традициями и народными приметами - по ним наши предки определяли погоду и будущее. О дате, а также что за праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня православный праздник в Украине

28 сентября (11 октября в старом календаре) православные чтят Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних пещерах.

День посвящен памяти монахов Киево-Печерской лавры, которые прославлены были как святые и похоронены в пещерах. Празднование установили в 1670 году: сначала оно приходилось на первую субботу после Воздвижения, но в 1886 году митрополит Киевский Платон перенес дату на 28 сентября.

История Ближних пещер началась в 1057 году, когда преподобный Антоний, который основал Печерскую лавру, ушел из Дальних пещер на другой склон. Там к нему со временем присоединились его ученики и образовали братство. Подвижники жили в уединении, в пещерах также хоронили монахов. Первым в Ближних пещерах в 1073 году был погребен Антоний, а через год в Дальних - преподобный Феодосий.

В XI веке рядом с монастырем построили Успенский собор, а в XVIII веке Ближние пещеры были восстановлены после землетрясения и построен каменный храм в честь Воздвижения Креста Господня.

Киево-Печерские монахи - первые подвижники в Киевской Руси, их молитвы и духовные подвиги вдохновляли последующие поколения. Также с лаврой связано множество свидетельств чудес и исцелений после молитв к старцам. Ныне в Ближних пещерах покоятся нетленные мощи 73 святых.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще по новому стилю:

вспоминают преподобного Харитона Исповедника;

пророка Варуха;

мучеников Александра, Алфея, Зосиму, Марка, пастуха, Никона, Неона, Илиодора и других;

благоверного князя Вячеслава Чешского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю - 28 сентября вспоминают святого великомученика Никиту Готфского.

С какими молитвами обращаются к святым, что нельзя делать сегодня

В этот день обращаются к святым отцам Киево-Печерским с молитвами о здоровье, любви и семейном счастье, у святых просят - "Молите Бога за нас!"

В народе день прозвали Харитонов - в честь преподобного Харитона Исповедника, память которого также совершается сегодня. У Харитонова дня противоречивая репутация: дату считают не особо удачной, поэтому стараются избегать лишних дел и даже не выходить на улицу.

По народным приметам сегодня следует опасаться дурного глаза, особенно от темноглазых людей. Ночь на Харитона называют вещей: сны, приснившиеся в это время, нужно запомнить, но никому не рассказывать.

Есть у праздника и добрые традиции: например, если будущие супруги испекут пирог или булочки с медовой начинкой и угостят соседей, то жизнь в браке будет сладкой. Также считается, что в Харитонов день хорошо жениться.

Церковь напоминает - 28 сентября недопустимы ссоры, ругань, зависть, жадность, мстительность и отчаяние. Не стоит отказывать в помощи тем, кто нуждается в ней и просит.

Как уже говорили, в народе Харитонов день считается неблагоприятным и имеет ряд запретов:

нельзя жаловаться на жизнь, делиться своими планами - к неприятностям;

не советуют подметать и мыть полы, а также выносить сор из избы - удачу потеряешь;

не стоит начинать новые дела - пойдут наперекосяк;

не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу - будет тяжелой.

Главный смысл Харитонова дня - избегать конфликтов и не поддаваться унынию. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 28 сентября

По приметам дня можно предсказать погоду и урожай:

ветер холодный сегодня - к теплому лету;

стоит ясная и теплая погода - зима будет снежной и суровой;

листья падают тыльной стороной вверх - осень будет урожайной;

куры нахохлились - скоро похолодает.

Главная примета дня: если гуси высоко тянутся в небе - зимой жди наводнений.

