Их, как и всех эмпатичных людей в мире, объединяет вопрос судьбы детей, говорит первая леди.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, какое впечатление на нее произвела встреча с супругой президента Соединенных Штатов Америки Меланией Трамп.

В интервью ТСН она отметила, что познакомилась с Меланией еще в 2019 году, однако личного общения между ними не было. Во время встречи, которую первая леди назвала теплой и приятной, она поблагодарила Меланию за письмо кремлевскому правителю Путину о судьбе украинских детей.

"Она opinion-maker. Она человек, который притягивает внимание публики во всем мире. И нам нужны такие спикеры, которые говорят о болезненных для нас темах, чтобы мир об этом не забывал".

У украинской первой леди сложилось впечатление, что Мелания Трамп осведомлена во многих моментах, касающихся войны Российской Федерации против Украины. Она надеется, что их отношения можно будет развивать и в дальнейшем.

"Мы с ней обе как первые леди являемся актерами дипломатии мягкой силы. Это дипломатия личных контактов, когда эмоции, симпатии играют большую роль. Я надеюсь, что в нашем случае мы сможем развить эти контакты", - добавила жена Зеленского.

Напомним, Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп во время визита в Нью-Йорк в рамках участия Украины в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украинская первая леди поблагодарила за ее поддержку Украины и особенно за внимание к детям, пострадавшим от войны.

