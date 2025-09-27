Важно порадовать символ года и правильно подобрать образ.

Уже через несколько месяцев украинцы будут отмечать Новый 2026 год - какого животного мы провожаем, помнят все - это Зеленая Деревянная Змея. На смену ей приходит Огненная Лошадь. Узнайте, в чем нужно встречать Новый год 2026 - цвет, который привлечет благополучие, далеко не один в списке.

В чем встречать Новый 2026 год

Какой цвет на Новый год 2026 вы бы ни выбрали, он должен понравиться Лошади, иначе следующие 365 дней ни успеха, ни любви ждать не стоит. Астрологи говорят, что энергичное животное ворвется в новый год с пламенным сердцем, а значит, и цвета для наряда нужно подбирать соответствующие:

красный, алый;

бордовый;

вишневый;

бургунди;

оранжевый;

золотой;

бронзовый;

медный.

Цвета на Новый год 2026 можно сочетать между собой с другими, более темными, оттенками. Это значит, что допустимы комбинации красного и черного, золотого и темно-синего, бронзового и темно-фиолетового, вишневого и темно-зеленого.

Самые удачные ткани, которые обязательно должны присутствовать в вашем образе - шелк и бархат. Именно они ассоциируются с богатством и благополучием. Не лишними будут и металлические украшения, под стать лошадиным подковам, как символ стойкости, целеустремленности и силы.

Вы должны сами выбрать, что надевать на Новый год 2026, но помните, что в выбранном наряде вы обязаны излучать уверенность, все ваши лучшие качества, такие как харизма, энергичность, воля к победе и красота важно выставить на первый план. Наступающий год - не время для скромности, лучше показать себя во всей красе.

Элементы одежды с пайетками, блестками, стразами и камнями - идеальный вариант для праздника. Оптимальный силуэт - асимметрия, акцент на талии, макси и разрезами, мини и многослойные юбки. Украшения стоит выбрать из золота или серебра. Желательно, чтобы аксессуары были длинными и массивными, а не миниатюрными. То есть, сережки "висюльки" и широкий браслет - более удачный вариант, чем "гвоздики" и тонкая цепочка на запястье. Правильно подобранный образ с учетом всех советов поможет вам блистать на модном Олимпе и понравиться символу года.

