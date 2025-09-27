Исследователи советуют "миксовать" те, которые вам нравятся.

В современном мире одиночество остается серьезной проблемой общественного здоровья. Опрос Meta-Gallup 2023 года в 142 странах показал, что 24% взрослых от 15 лет и старше чувствовали себя очень или достаточно одинокими.

Об этом для Psychology Today пишет клинический психолог Винита Мехта. По ее словам, одиночество может иметь серьезные психологические последствия, а также значительное влияние на физическое здоровье: риск гипертензии, усталость и преждевременное старение. Некоторые исследования сравнивают вред от хронического одиночества с вредом от курения 15 сигарет в день.

Исследователи Колтер Д. Рэй и Холли Рашин из Университета Тампы опросили группу из 621 взрослого, чтобы узнать, какие стратегии они применяют для преодоления одиночества и что оказалось эффективным. Анализ результатов позволил выделить 10 основных подходов:

1. Инвестирование в существующие отношения

Регулярный контакт с друзьями и семьей, совместные вечера, игры или видеозвонки помогают поддерживать связь. Один участник поделился: "Я регулярно организовывал видеозвонки с родными. Это помогло сохранить близость, даже если мы были на расстоянии".

2. Продуктивность

Занятия полезными делами, хобби, уход за домашними животными или домашние работы помогают почувствовать, что одиночество не всегда негативно, а свободное время можно потратить с пользой.

3. Здоровый образ жизни

Физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек, таких как чрезмерное употребление алкоголя, уменьшают чувство одиночества.

4. Саморефлексия

Ведение дневника или осмысление одиночества помогает понять свои эмоции. Однако некоторые участники отметили, что чрезмерное обдумывание может ухудшать состояние.

5. Работа и обучение

Структура, задачи и ощущение достижений в работе или учебе помогают уменьшить одиночество. Но для тех, кто испытывает выгорание или не получает удовольствия от работы, этот метод менее эффективен.

6. Решение проблем в отношениях

Работа над конфликтами или выход из токсичных отношений помогает облегчить одиночество. Один участник рассказал:

"Я откровенно говорил с партнером о чувстве одиночества и депрессии во время разрыва. Сейчас мы помирились и остаемся вместе".

7. Религия и духовность

Чтение священных текстов, посещение церквей или духовных сообществ помогает некоторым почувствовать меньшее одиночество благодаря внутренней вере и поддержке сообщества.

8. Волонтерство

Помощь другим позволяет налаживать новые контакты, чувствовать пользу от своих действий и лучше осознавать собственную жизнь. Один участник отметил:

"Я начал волонтерить в приюте для животных, и это помогает мне не только проводить время с животными, но и общаться с единомышленниками".

9. Формирование новых отношений

Знакомства с соседями, коллегами, одноклассниками или романтические знакомства онлайн также способствуют преодолению одиночества.

10. Социальная активность

Участие в тематических клубах, группах, культурных или социальных событиях помогает почувствовать себя частью сообщества, особенно если человек обладает межличностными навыками.

Исследователи рекомендуют применять те стратегии, которые помогали в прошлом, и сочетать несколько подходов одновременно.

