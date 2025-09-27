Светлана отметила, что будет действовать согласно закону об авторском праве.

Жена покойного композитора Игоря Поклада - Светлана - отреагировала на поведение Тони Матвиенко.

В частности, женщина решила высказать свою позицию после критики Евгения Рыбчинского, что артистка без официального разрешения исполняет песни ее мужа, которые были написаны для Нины Матвиенко. Она подтвердила, что не получила никакой компенсации за песни Поклада.

"Ни одной копейки Нина Митрофановна Матвиенко авторам не платила! Наоборот, авторы, точнее мой муж, искал Нину среди сотен вокалисток, то есть эти песни фактически были подарены Нине. Тоня, как и каждый из вас, имеет право исполнять эти песни! Что для этого нужно? Получить лицензию. Если мы говорим о коммерческой деятельности, к которой относятся концерты, где продаются билеты, о гастролях за рубежом или по стране - это все прописано в законе об авторском праве! А авторское право передается по наследству правопреемникам, которыми выступают жена и дети покойного автора! Ни одна песня не передается в наследство детям исполнителей", - отметила жена композитора в комментарии в TikTok.

Светлана также отметила, что Тоне нужно было только позвонить Игорю Покладу, пока он был жив и решить этот вопрос. Об этом она написала так:

"У нее было лет двадцать до смерти Игоря Поклада и минимум два года с момента смерти мамы, чтобы связаться с живым композитором и поэтом, чтобы решить все вопросы за столом с чашкой кофе... Я это предлагала. Она проигнорировала. Ей было достаточно позвонить живому Покладу и сказать: "Игорь Дмитриевич, позвольте?". Он бы сказал - пой! Он ушел... И где Тоня?! Где она? Она, та, что живет в нескольких километрах от Филармонии, даже не вспомнила о нем, не попрощалась, не выразила соболезнования нигде! Говорит: "У меня телефона не было".

Женщина подчеркнула, что не стремится к материальной выгоде и будет действовать согласно закону.

"Мне не нужно чужого! Ни одной копейки! Мы все будем делать по закону", - добавила Светлана.

