Специалисты рассказали, когда следует обрезать такие растения.

Если летом вы начали выращивать сад своей мечты, то осенью вам может захотеться взять ножницы и начать обрезать растения. Однако прежде чем это сделать, стоит хорошо подумать, ведь не все цветы нужно обрезать в этот сезон. По словам экспертов, слишком ранняя обрезка может привести к потере цветения в следующем году. Поэтому специалисты назвали для Real Simple четыре цветка, которые не стоит обрезать осенью.

Гортензии

Независимо от цвета, гортензии являются отличным способом добавить красоту и изысканность вашему саду, однако не все их стоит обрезать или срезать одновременно.

"Новые сорта, такие как Endless Summer, цветут на свежих побегах и их можно обрезать осенью. Однако традиционные гортензии следует оставить в покое до окончания цветения", - объяснил эксперт по садоводству и управляющий партнер Hackney Nursery Мартин Хакни.

Наперстянка

Обычно наперстянка является двухлетним или короткоживущим многолетним растением, поэтому она цветет один раз, а затем дает семена перед тем, как погибнуть.

Поэтому для постоянного цветения этого растения дизайнер интерьеров и заядлая садовод Грей Джойнер советует оставить по крайней мере некоторые стебли наперстянки, чтобы они превратились в семенные стручки.

Она добавила, что следует избегать обрезания отцветших цветков, пока семена не разовьются и не созреют. Если оставить сухие цветочные стебли на осень, то они дадут семенные головки, которые могут самостоятельно высеваться.

"Вы можете срезать большую часть колосков после цветения, чтобы поддерживать порядок, но оставьте несколько для семян. Если вы срежете все цветочные стебли осенью, в следующем сезоне у вас не появятся новые растения - удаляйте отцветшие цветы наперстянки только в начале осени после сбора спелых семян, а не сильно обрезая, что убивает весь стебель", - заметила Джойнер.

Азалии

Если вы выращивали азалии в течение лета, то осенью рекомендуется не брать в руки ножницы.

"Традиционные сорта уже сформировали почки на следующий год в течение лета, а осенняя обрезка их удаляет", - предупредил Хакни.

В то же время Джойнер советует обрывать или срезать отцветшие цветы сразу после весеннего цветения, а именно в начале лета, чтобы растение могло перенаправить энергию на формирование новых почек.

"На самом деле, многие вечнозеленые азалии вообще не нуждаются в обрезке отцветших цветов. Просто слегка подстригите их сразу после цветения, чтобы сформировать куст, но подождите до того времени (а не до осени), чтобы привести их в порядок", - подчеркнула садовница.

Форзиция

Форзиция - это весеннее растение, которое цветет на прошлогодней древесине, поэтому к середине лета она начинает формировать цветочные почки на следующую весну.

"Обрезка в конце сезона срежет эти почки. Обрезка форзиции слишком поздно летом или осенью и зимой приведет к потере цветов в следующем году", - объяснила она.

По словам эксперта, лучше всего обрезать форзицию сразу после окончания цветения весной.

"В это время вы можете обрезать старые, загущенные стебли до уровня земли, но осенью просто оставьте куст в покое. Пропуская осеннюю обрезку отцветших цветов (или любую сильную обрезку), вы гарантируете, что весной ваша форзиция будет покрыта желтыми цветами", - добавила Джойнер.

