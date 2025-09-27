Он назвал август месяцем "незабываемых" ощущений.

Украинский актер театра и кино Артур Логай в конце августа попал в Киеве в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В субботу, 27 сентября он рассказал в своем Instagram-аккаунте, что решил поделиться этой историей с подписчиками, ведь сегодня она едва не повторилась. По словам актера, он начал двигаться на зеленый сигнал светофора, когда внезапно вспомнил о той аварии:

"На том же самом перекрестке начал движение на "зеленый" и меня как флешбеком... Ну, я не знаю, как это называется. И я такой - а я не буду спешить никуда. И проезжает машина. У меня просто нет слов".

На опубликованных фотографиях и видео можно увидеть, что в августовской аварии машина актера получила значительные повреждения. По его словам, ДТП произошло из-за того, что водитель другого авто поехал на "красный". Люди не пострадали.

"Пристегивайтесь всегда! Благодаря тому, что ремень безопасности буквально прижал меня к креслу, подушка безопасности не достала до лица. Будьте внимательными на дороге. Это не только ваша безопасность, но и других людей", - посоветовал Логай.

На видео можно услышать, как актер шутит, что у него полоса "везения". Все из-за того, что в том же месяце ему оторвало палец на скалодроме.

