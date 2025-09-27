Журналисты сообщают, что модераторы фестиваля пытались остановить вопросы о Палестине.

Американская актриса Дженнифер Лоуренс выступила на кинофестивале в Сан-Себастьяне с пламенной речью о ситуации в Соединенных Штатах Америки и в мире.

Как передает Variety, во время пресс-конференции оскароносная актриса, которая приехала на фестиваль с новым фильмом "Die My Love" и для получения почетной награды "Donostia Award", назвала события в Газе абсолютно неприемлемыми:

"Я напугана. Это ужасно. То, что происходит, - это геноцид, и это недопустимо. Я боюсь за своих детей, за всех наших детей".

Также Лоуренс заявила, что сегодня американская молодежь вынуждена расти в условиях, когда политика лишена честности и эмпатии. По ее словам, сейчас свобода слова и самовыражения в США находятся под угрозой.

"Мне бы хотелось сказать или сделать что-то, чтобы исправить эту чрезвычайно сложную и позорную ситуацию. Это разбивает мне сердце. Но правда в том, что наши слова могут лишь добавить риторики к тому, что должны решать избранные политики", - добавила она.

Как известно, Дженнифер Лоуренс сыграла главную роль в черной трагикомедии "Сдохни, любимый", срежиссированной Линн Рэмси ("Что-то не так с Кевином"). Лента рассказывает о молодой матери, которая переживает психологический кризис.

