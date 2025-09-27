Пара устроила настоящую романтику.

Известный украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик и его жена отпраздновали годовщину брака.

Не секрет, что пара сыграла свадьбу 25 сентября 2009 года. Супруги вместе уже 16 лет. Эту дату Александр и Екатерина решили отпраздновать в Киеве, устроив себе романтический вечер.

К слову, для праздника жена боксера выбрала длинное черное платье с асимметричным вырезом. Сам Усик был одет в темно-синий костюм с белой рубашкой.

Видео дня

"Киевское свидание, 25.09.25", - подписала фотографии Екатерина в своем Instagram, которые решила опубликовать лишь через несколько дней.

Заметно, что стол и зал для празднования были украшены белыми цветами и свечами. Они создавали романтическую атмосферу. Супруги обнимались и танцевали под музыкальное сопровождение музыкантов.

Напомним, ранее жена Усика показала редкие кадры с 15-летней дочерью, которая значительно изменилась.

Вас также могут заинтересовать новости: