Украинская певица Юлия Думанская, которая поет хит "Двічі в одну річку не війдеш", в третий раз стала мамой.
О своей беременности артистка сообщила еще в апреле. Однако лишь на днях опубликовала фото в Instagram со своим мужем - львовским бизнесменом Григорием Козловским, который везет коляску с ребенком. Ранее пара отмечала, что ждет сына.
"Поздравляем президента "Руху" Юлию Думанскую и основателя клуба Григория Козловского с рождением сына Тадея!" - говорится в сообщении пресс-службы ФК "РУХ", основателем которого является муж певицы.
Кстати, оказалось, что мальчик родился еще 25 августа, однако родители скрывали эту новость от подписчиков.
Что известно о Юлии Думанской
В 2013 году Юлия начала сотрудничество с Виталием Козловским, тогда они спели совместную композицию "Тайна". А через три года Думанская презентовала новую версию песни "Двічі в одну річку не війдеш", которую ранее исполняла Юлия Рай.
В 2018 году Юлия вышла замуж за Григория Козловского. Вместе супруги воспитывают троих детей: 7-летнюю дочь Диану, 5-летнего сына Ярему и Тадея, которому уже месяц.
