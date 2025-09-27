Ранее Юлия сообщала, что ждет сына.

Украинская певица Юлия Думанская, которая поет хит "Двічі в одну річку не війдеш", в третий раз стала мамой.

О своей беременности артистка сообщила еще в апреле. Однако лишь на днях опубликовала фото в Instagram со своим мужем - львовским бизнесменом Григорием Козловским, который везет коляску с ребенком. Ранее пара отмечала, что ждет сына.

"Поздравляем президента "Руху" Юлию Думанскую и основателя клуба Григория Козловского с рождением сына Тадея!" - говорится в сообщении пресс-службы ФК "РУХ", основателем которого является муж певицы.

Видео дня

Кстати, оказалось, что мальчик родился еще 25 августа, однако родители скрывали эту новость от подписчиков.

Что известно о Юлии Думанской

В 2013 году Юлия начала сотрудничество с Виталием Козловским, тогда они спели совместную композицию "Тайна". А через три года Думанская презентовала новую версию песни "Двічі в одну річку не війдеш", которую ранее исполняла Юлия Рай.

В 2018 году Юлия вышла замуж за Григория Козловского. Вместе супруги воспитывают троих детей: 7-летнюю дочь Диану, 5-летнего сына Ярему и Тадея, которому уже месяц.

Напомним, ранее стало известно, что певица Рианна в третий раз стала мамой. Она родила дочь Роки Айриш Майерс.

Вас также могут заинтересовать новости: