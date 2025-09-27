У него запланирован концерт еще в одном городе.

Известный американский поп-певец Джейсон Деруло (Jason Derulo) приехал в Российскую Федерацию и дал концерт в Москве. Уже завтра запланировано его выступление в Санкт-Петербурге.

Выступление на CSKA Arena началось с его ремикса на российскую песню "Матушка-земля". Под крики восторженных россиян Деруло заявил, что планирует включить Москву в свой мировой тур "The Last Dance World Tour", который состоится в начале 2026 года:

"Приехав так далеко от дома, я все равно чувствую себя как дома. Я так доволен. Я чувствую себя таким счастливым, что я нахожусь здесь, со всеми вами, сегодня вечером".

Кроме того, во время выступлений Джейсона Деруло сопровождают Les Twins - французские танцоры, хореографы и продюсеры Лоран и Ларри Николя Буржуа. У них в Instagram можно найти репосты постов россиян, которые там присутствовали.

В комментариях к последнему сообщению на странице Деруло уже появились возмущенные и разочарованные комментарии украинцев. Они выражают певцу свое пренебрежение:

"Какой же ты козел, что выступаешь в Москве. Ради денег ты готов на все".

"Отмена вас за то, что вы продали свою душу злу и выступали в России".

"Вы теперь будете убивать людей как русский?".

"Дурило московский".

"Твоя карьера в очень глубоком д**ьме, если ты приезжаешь в Россию".

"Ты отвратительный сторонник войны".

Напомним, в начале сентября в Москву прилетел американский рэпер Rick Ross. Он выступил в заведении пропутинского Тимати.

