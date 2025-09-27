Главные правила ухода, чтобы орхидея не теряла листья.

Пожелтение нижних листьев у орхидеи фаленопсис - естественный процесс старения: старые листья отмирают, уступая место новым. Но если желтеет вся листва, причина кроется в неправильном уходе или заболеваниях, пишет The Spruce.

У орхидеи желтеют листья - в чем причина

Когда желтеют только нижние листья, волноваться не стоит — растение обновляется. Но пожелтение сверху или массовая потеря листьев — тревожный сигнал.

Возможна, ваша орхидея получает слишком много света. Прямые солнечные лучи обжигают листья, они теряют цвет. В таком случае нужно переставить орхидею в место с ярким, но рассеянным светом (северное или западное окно).

Неподходящая температура. Холод (ниже +15 °С) также вызывает пожелтение. Решение: держите орхидею при +18…+27 °С днём и +16…+20 °С ночью, избегайте сквозняков и кондиционеров.

Ошибки полива. Недостаток влаги делает листья вялыми, а избыток вызывает гниль корней. Решение: поливать только при подсыхании верхнего слоя субстрата. При гнили — удалить повреждённые корни и пересадить.

Низкая влажность. В квартирах часто сухо, а орхидеи любят 40–70 % влажности. Решение: используйте увлажнитель или поддон с водой и камешками.

Проблемы с субстратом. Со временем грунт уплотняется или разлагается. Решение: менять смесь каждые 2–3 года, использовать кору, сфагнум, перлит.

Недостаток питания. При нехватке азота и магния листья желтеют по краям. Решение: подкармливать специальным удобрением для орхидей 1 раз в 3–4 недели летом.

Хлороз у орхидеи. Жёлтые пятна снизу могут указывать на инфекцию. Решение: изолировать растение, срезать поражённые места, обработать фунгицидом.

Вредители орхидеи. Клещи, трипсы, щитовки и мучнистые червецы высасывают соки, оставляют пятна и паутину. Решение: смыть водой, протереть листья, при сильном заражении обработать маслом нима или инсектицидным мылом.

Стресс от пересадки или перевозки. Пересадка, обрезка корней или транспортировка вызывают потерю листьев. Решение: дать время на адаптацию, обеспечить стабильные условия.

Что делать когда у орхидеи желтеют листья - советы:

обеспечьте яркий, но рассеянный свет;

поддерживайте оптимальную температуру и влажность;

поливайте правильно и используйте дренированные горшки;

пересаживайте каждые несколько лет;

подкармливайте умеренно, но регулярно;

проверяйте орхидею на болезни и вредителей.

Если орхидея получает всё необходимое, она будет радовать здоровой листвой и долгим цветением.

