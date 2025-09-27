Он уже много лет живет в США.

Украинский рэп-исполнитель VovaZIL'Vova (настоящее имя - Владимир Парфенюк) признался, что пока не планирует возвращаться в Украину.

В интервью Blik.ua певца спросили, почему он решил продолжить жить в Соединенных Штатах Америки, а не вернуться в Украину и присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, где сейчас воюют другие известные исполнители. Парфенюк ответил, что для него ценность человеческой жизни выше всего остального:

"Вопрос воевать или нет каждый для себя решает сам. Низкий поклон тем, кто пошел защищать украинскую землю в эти сложные времена. Соболезнования всем, кто потерял близких".

VovaZIL'Vova напомнил, что еще в 2012 году решил уехать из Украины, однако реализовать это удалось только через два года. С 2019 по 2021 год его семья жила на две страны.

"Думали, что так будет и дальше, но после начала большой войны на этих планах поставили крест", - добавил он.

Вова зі Львова

Украинский рэпер и исполнитель хип-хопа стал известным в начале 2000-х годов. В 2006 году он стал ведущим хип-хоп шоу на телеканале M1, а также выпустил свой первый альбом "Вино Кобіти Патіфон", который закрепил его как одного из заметных представителей украинской рэп-сцены.

В июле его жена сообщила, что их семью ограбили, когда они находились в благотворительном туре в Риме.

