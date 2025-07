Клип уже высоко оценили поклонники.

Популярная южнокорейская женская группаBLACKPINKвыпустила впервые за три года новый трек под названием "'뛰어(JUMP)' M/V". Сегодня, 11 июля, они презентовали также и видеоработу к нему.

Кстати, участницы группы в последний раз объединялись в 2022 году, когда пели песню "The Girls (Blackpink the Game OST)". С тех пор певицы сосредоточили внимание каждая на своей сольной карьере. Однако сейчас они порадовали поклонников зажигательной премьерой, которую уже посмотрело более 2 млн пользователей на YouTube.

Что известно о BLACKPINK

Группа состоит из четырех участниц: Джису, Дженни, Розе и Лисы. Девушки дебютировали в 2016 году с альбомами "Square One" и "Square Two". А уже через два года они стали популярными благодаря синглу "Ddu-Du Ddu-Du", который попал в британский чарт, а клип набрал более миллиарда просмотров на YouTube.

Но на этом их успех не завершился, ведь творчество певиц продолжило набирать обороты и всемирное признание. Например, клипы на песни "Kill This Love" и "How You Like That" установили рекорды по количеству просмотров в течение первых 24 часов. А потом сама группа попала в Billboard Hot 100, достигнув самой высокой позиции среди корейских женских коллективов. Также BLACKPINK является одним из самых продаваемых девичьих групп и имеет много престижных наград: Golden Disc Awards, MAMA Awards, премия "Выбор народа", MTV Video Music Awards и возглавил рейтинг Forbes Korea Power Celebrity 40.

Напомним, ранее стало известно, что легендарная южнокорейская группа BTS возвращается. Музыканты планируют выпустить новый альбом.

