Netflix показал трейлер второй части эпической саги 'Сто лет одиночества'

Грандиозный финал экранизации Габриэля Гарсиа Маркеса выйдет в августе 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второй части масштабной драмы в жанре магического реализма "Сто лет одиночества" (One Hundred Years of Solitude).

Сериал является первой в истории экранизацией одноименного культового романа 1967 года нобелевского лауреата, колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.

В центре сюжета – семь поколений семьи Буэндиа, которые в вечном городе Макондо познают любовь, забвение и неизбежность своего прошлого и судьбы.

Главную роль в сериале исполнил колумбийская звезда Клаудио Катаньо.

Вторая часть сериала, как и первая, будет состоять из восьми эпизодов. Первые семь из них выйдут 5 августа 2026 года, а еще один, финальный, покажут 26 августа.

Напомним, первый сезон "Сто лет одиночества" вышел еще в декабре 2024 года и получил положительные отзывы от критиков и зрителей.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 8,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 84% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 90% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 80 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

