Выступление актера состоялось в Нью-Йорке.

Известный всему миру голливудский актер Ричард Гир взял в руки микрофон и впервые спел на сцене Carnegie Hall. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке и было направлено на поддержку Украины, которая ежедневно страдает от российских обстрелов. Видео выступления опубликовала украинская певица Джамала, которая путешествует по миру с благотворительными концертами.

"Лучшие музыканты в Нью-Йорке собрались, чтобы собрать средства на медицинские нужды Украины", - сказала Джамала.

Ведущим благотворительного вечера выступил актер Ричард Гир. Он в своей речи отметил, что полномасштабное вторжения РФ в Украину - шок для всего цивилизованного мира. В завершении концерта актер вместе с американской оперной певицеей Изабель Леонард исполнил песню "Somewhere".

Напомним, недавно 70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом.

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