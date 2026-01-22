Все десять эпизодов нового сезона выйдут одновременно 19 февраля 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер 3 сезона шпионского сериала "Ночной агент" (The Night Agent).

В новом сезоне агента Питера Сазерленда отправят на поиски молодого агента Министерства финансов, который сбежал в Стамбул с конфиденциальной правительственной информацией после убийства своего босса. Впрочем, то, что начинается как рискованная охота, быстро перерастает в нечто гораздо более опасное, когда Питер раскрывает сеть теневых денег, противостоит наемным убийцам и пересекается с упрямой журналисткой, чье стремление к правде ставит их обоих прямо под прицел.

Известно, что события нового сезона будут происходить в Стамбуле, Мехико, Вашингтоне, Нью-Йорке и Доминиканской Республике.

Главную роль в шоу исполняет Габриэль Бассо ("Сельская элегия", "Путь возмездия", "Дом из динамита").

Кроме того, из предыдущих сезонов к своим ролям вернулись Фола Эванс-Экинбола (агент Челси Аррингтон), Луис Хертем (торговец нелегальными разведданными Джейкоб Монро), Уорд Хортон (губернатор Ричард Хейган, который теперь стал президентом США) и Альберт Джонс (заместитель директора ФБР Эйден Мосли).

Среди новых имен в касте – Дженнифер Моррисон (сериалы "Доктор Хаус", "Однажды в сказке"), которой досталась роль новоиспеченной первой леди США Дженни Хейган, Дэвид Лайонс (сериалы "Сказать правду", "Зверь во мне"), который сыграет сомнительного нового напарника Питера Адама, Стивен Мойер (сериал "Настоящая кровь"), который воплотит образ загадочного наемного убийцы по прозвищу "Отец", и Генезис Родригес (сериалы "Спецоперации: Львица", "Академия Амбрелла"), которая сыграет самоотверженную журналистку Изабель де Леон.

Сериал "Ночной агент" – интересные факты

Первый сезон шпионского сериала "Ночной агент" вышел на Netflix в марте 2023 года. В центре сюжета оказался агент ФБР нижнего звена Питер Сазерленд, который в качестве наказания за проваленное задание просиживал ночи в подвале Белого дома, чтобы следить за телефоном, который никогда не звонит. Однако вдруг раздался звонок с предупреждением об угрозе государственного переворота, и постепенно герой оказался втянут в большую шпионскую игру.

Второй сезон сериала вышел в январе 2025 года, и в нем Сазерленд окончательно превратился из незаметного агента ФБР в настоящего шпиона – в финале сезона он стал двойным агентом, одновременно работая на торговца нелегальной разведданными и на ЦРУ.

На данный момент оценка первого сезона шоу на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 80% одобрения от критиков и 58% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 68 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 6 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

