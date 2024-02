Все четыре фильма планируется выпустить в кинотеатрах в 2027 году.

Британский режиссер Сэм Мендес, больше всего известный благодаря работе над фильмами "Красота по-американски", "007: Координаты "Скайфолл" и "1917", снимет сразу четыре фильма о культовой ливерпульской рок-группе The Beatles.

Как пишет Variety, каждый из четырех фильмов будет посвящен отдельному участнику The Beatles – Джону Леннону, Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго Старру, рассказывая историю "величайшей группы всех времен" с точки зрения каждого из них, в том числе на события, предшествующие ее распаду в 1970 году.

Уже известно, что Маккартни, Старр и семьи покойных Леннона и Харрисона предоставили права на полную историю жизни и музыку для создания фильмов.

Видео дня

"Для меня большая честь рассказать историю величайшей рок-группы всех времен, и я рад бросить вызов самому представлению о том, что представляет собой поход в кино", – заявил сам Мендес.

Финансированием и дистрибуцией фильма будет заниматься Sony Pictures Entertainment, все четыре фильма планируется выпустить в кинотеатрах в 2027 году. Студия обещает, что стратегия выпуска будет "инновационной и новаторской".

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2023 года вышла "последняя" песня The Beatles под названием "Now And Then". Долгое время она была незаконченной песней, ее в середине 1970-х годов написали участники группы The Beatles – Джон Леннон и Пол Маккартни, уже после распада "ливерпульской четверки".

При этом накануне выпуска сингла Маккартни заявил, что для его создания был использован искусственный интеллект.

Вас также могут заинтересовать новости: