Сделали это накануне Евровидения-2023, которое в Ливерпуле пройдет от имени нашей страны.

Статуи участников легендарной группы Beatles Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джонна Леннона в Великобритании нарядили в украинские вышиванки. Как сообщает ВВС, местные власти сделали это в рамках подготовки к песенному конкурсу "Евровидение-2023", который пройдет в мае в Ливерпуле от имени Украины.

Известно, что на улицах города установили шесть пасхальных яиц-писанок, на каждом из которых изображены флаги стран-участниц 67-го песенного конкурса.

В пятницу, 7 апреля, начинается обратный отсчет - до мероприятия остается 40 дней.

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Что известно о Евровидении-2023

В 2022 году на музыкальном конкурсе победу одержала украинская группа Kalush Orchestra, поэтому, согласно правилам конкурса, проводиться он должен в Украине.

Однако из-за полномасштабного вторжения России невозможно гарантировать безопасность участникам, гостям и организаторам, поэтому международный вещатель EBU принял решение провести мероприятие на территории страны, чей представитель в прошлом году занял второе место.

Напомним, в "Дії" завершилось голосование за жюри на Евровидение-2023.

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