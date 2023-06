Пол Маккартни рассказал, как это происходило.

Британский певец Пол Маккартни заявил, что для создания "последней" песни группы The Beatles воспользовался искусственным интеллектом. Название трека он не сообщил, однако BBC предполагает, что это будет "Now And Then".

В 1995 году эту песню уже рассматривали как ту, что станет "воссоединением" участников группы. Известно, что Пол Маккартни получил демо-версию от вдовы Джона Леннона - Йоко Оно - только год назад. На кассете были записаны еще несколько песен, которые были выпущены в 1995 и 1996 годах.

А трек "Now And Then" на какое-то время был отложен. На это оказал влияние и участник группы Джордж Харрисон, назвав песню "мусором".

Он сказал, что не будет над ней работать, в том числе и из-за того, что на оригинальной записи было слышно "гудение". Но несмотря на это Пол Маккартни неоднократно говорил, что хочет закончить и выпустить эту песню.

А вот, чтобы "вытащить голос Джона Леннона из маленькой кассеты" музыкант и воспользовался искусственным интеллектом.

Отметим, группа The Beatles была основана в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Однако через десять лет они прекратили совместную работу.

После распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру. В 1980 году возле своего дома в Нью-Йорке был убит Джон Леннон, в 2001 году от рака скончался Джордж Харрисон. Пол Маккартни и Ринго Старр продолжают заниматься творчеством и пишут музыку.

