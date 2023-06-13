Британский певец Пол Маккартни заявил, что для создания "последней" песни группы The Beatles воспользовался искусственным интеллектом. Название трека он не сообщил, однако BBC предполагает, что это будет "Now And Then".
В 1995 году эту песню уже рассматривали как ту, что станет "воссоединением" участников группы. Известно, что Пол Маккартни получил демо-версию от вдовы Джона Леннона - Йоко Оно - только год назад. На кассете были записаны еще несколько песен, которые были выпущены в 1995 и 1996 годах.
А трек "Now And Then" на какое-то время был отложен. На это оказал влияние и участник группы Джордж Харрисон, назвав песню "мусором".
Он сказал, что не будет над ней работать, в том числе и из-за того, что на оригинальной записи было слышно "гудение". Но несмотря на это Пол Маккартни неоднократно говорил, что хочет закончить и выпустить эту песню.
А вот, чтобы "вытащить голос Джона Леннона из маленькой кассеты" музыкант и воспользовался искусственным интеллектом.
Отметим, группа The Beatles была основана в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Однако через десять лет они прекратили совместную работу.
После распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру. В 1980 году возле своего дома в Нью-Йорке был убит Джон Леннон, в 2001 году от рака скончался Джордж Харрисон. Пол Маккартни и Ринго Старр продолжают заниматься творчеством и пишут музыку.
Напомним, ранее Пол Маккартни рассказал, из-за кого распались The Beatles.