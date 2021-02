Показ мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат» стартует 19 марта на стриминговом сервисе Disney+.

Marvel Studios выпустила финальный трейлер нового мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат» (The Falcon and the Winter Soldier), трансляция которого начнется 19 марта 2021 года на стриминговом сервисе Disney+.

В новом двуминутном трейлере показано еще больше экшен-сцен с участием героев Энтони Маки (Сэм Уилсон / Сокол) и Себастиана Стэна (Баки Барнс / Зимний солдат). Можно предположить, что зрителей ждет довольно динамичный сериал в духе второго фильма о приключениях Капитана Америка «Первый мститель: Другая война».

Кроме того, зрителям наконец покажут других главных персонажей сериала - Шэрон Картер в исполнении Эмили Ванкэмп и барон Гельмут Земо, к роли которого вернулся Даниэль Брюль. Оба персонажа играли важную роль в третьем фильме о Капитане Америка «Первый мститель: Противостояние», после событий которого исчезли с радаров: первая пустилась в бега, а второй, ответственный за распад Мстителей, теперь желает разобраться с оставшимися героями. Вероятно, именно он и станет главным антогонистом сериала. Хотя, зная Marvel, вполне могут быть сюрпризы.

Также был представлен новый постер мини-сериала «Сокол и Зимний солдат».

«Сокол и Зимний солдат» - сюжет и дата выхода

События сериал «Сокол и Зимний солдат» разворачиваются после фильма «Мстители: Финал» (2019), в конце которого Капитана Америка Стив Роджерс в исполнении Криса Эванса завершил свою историю и передал свой щит герою Энтони Маки. Теперь два ближайших соратника Кэпа Сэм Уилсон и Баки Барнс должны продолжить его дело по борьбе со злом.

Главные роли в мини-сериале, который будет состоять из шести эпизодов, исполнят уже известные по фильмам Marvel Энтони Маки (Сэм Уилсон / Сокол), Себастиан Стэн (Баки Барнс / Зимний солдат), Даниэль Брюль (барон Гельмут Земо), Эмили Ванкэмп (Шэрон Картер), Дон Чидл (Джеймс «Роуди» Роудс / Воитель) и Жорж Сен-Пьер (Жорж Батрок). Также к актерскому сериалу присоединился Уайатт Рассел, который впервые появится в образе Джона Уокера - милитаристского преемника Капитана Америки, созданного правительством США.

Режиссером сериала «Сокол и Зимний солдат» выступила Кари Скогланд, в свое время работавша над такими сериалами, как «Карточный домик», «Каратель», «Рассказ служанки», «Ходячие мертвецы» и многие другие.

Мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» будет частью Четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel, которая началась в январе 2021 года премьерой сериала «ВандаВижен».

Автор: Марина Григоренко