Самая человечная битва людей и искусственного интеллекта: обзор фильма "Создатель"

28 сентября 2023 года в украинский прокат выходит зрелищный научно-фантастический фильм "Создатель" с Джоном Дэвидом Вашингтоном в главной роли о сокрушительном противостоянии человечества и искусственного интеллекта. Каким получился новый фильм от режиссера блокбастеров "Годзилла" и "Бунтарь один" Гарета Эдвардса, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Создатель" (The Creator).

О чем новый фильм

События фильма происходят в недалеком будущем. Когда-то роботы с развитым искусственным интеллектом были надежными помощниками людей, однако за 15 лет до основных событий фильма на Лос-Анджелес была сброшена ядерная бомба – и обвинили во всем ИИ. С тех пор мир, разделенный на Запад и Новую Азию, разрывает жестокая разрушительная война на истребление между человечеством и искусственным интеллектом.

В центре сюжета фильма – бывший агент спецназа Джошуа, который пять лет назад потерял жену и до сих пор не может оправиться от этого. Его нанимают, чтобы выследить и убить так называемого Создателя – неуловимого архитектора прогрессивного искусственного интеллекта, который якобы разработал таинственное оружие, способное положить конец войне и одновременно уничтожить человечество. Джошуа и команда элитных оперативников проникают в сердце оккупированной искусственным интеллектом территории, однако уже там они выясняют, что оружие конца света, которое им поручили уничтожить, – это искусственный интеллект в виде ребенка. Теперь Джожуа предстоит сделать трудный выбор.

О режиссере

Режиссером и сценаристом "Создателя" выступил британец Гарет Эдвардс, который начинал свою карьеру как художник визуальных эффектов, поэтому совсем неудивительно, что в фильме большая ставка сделана именно на визуальную часть.

Как режиссер Эдвардс получил признание в 2010 году, сняв независимый научно-фантастический триллер "Монстры", одновременно выступив в качестве оператора. Фильм получил весьма положительные отзывы от критиков и ряд престижных наград и номинаций. Так для Эдвардс открылся путь в "большое кино".

Уже в январе 2011 года стало известно, что Эдвардс станет режиссером научно-фантастического боевика "Годзилла", которому выпала роль первого фильма обновленной MonsterVerse. Зрелищная лента вышла на экраны в 2014 году и была тепло воспринята как критиками, так и зрителями, а также собрала 529 миллионов долларов в прокате при бюджете 160 миллионов.

Следующим фильмом в карьере Эдвардса стал "Бунтарь один. Звездные Войны. История" (2016) – часть легендарной космической саги Star Wars. Фильм также получил положительные отзывы и собрал в прокате более 1 миллиарда долларов (при бюджете 200 миллионов), а также две номинации на "Оскар" – за лучшие звук и визуальные эффекты.

Следующим проектом Эдвардса должен был стать фильм "Годзилла: Король монстров", однако в итоге он решил покинуть его ради чего-то другого. Лишь в феврале 2020 года стало известно, что Эдвардс будет продюсером, режиссером и сценаристом фильма с рабочим названием "True Love", который позже трансформировался в "Создателя" (впрочем, после просмотра фильма первое название кажется все же более подходящим).

Оператором нового фильма Эдвардс пригласил стать Грега Фрейзера, который до этого работал вместе с ним над "Бунтарем один". Также на его счету такие крупные проекты, как "Тридцать минут по полуночи" (2012), "Лев"(2016), "Дюна" (2021) и "Бэтмен"(2022), а также три эпизода сериала "Мандалорец" (2019). За "Дюну" он получил "Оскар".

Музыку к фильму написал легендарный Ханс Циммер ("Король лев", "Гладиатор", "Перл-Харбор", "Начало", "Интерстеллар", "Дюна"). Это его первая совместная работа с Эдвардсом.

Кто в главных ролях

Главную роль в фильме исполнил Джон Дэвид Вашингтон – сын легендарного американского актера Дензела Вашингтона, который довольно неохотно шел по стопам своего знаменитого отца. В 1992 году 8-летний Джон дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме Спайка Ли "Малколм Икс" с отцом в главной роли. Через три года у него была еще одна небольшая роль в фильме "Дьявол в голубом платье", также с отцом в главной роли, однако после этого парень решил посвятить себя спорту. С 2006 по 2012 годы он строил профессиональную карьеру в американском футболе, а после этого решил вернуться в кино. Прорывным для Вашингтона-младшего стал комедийно-спортивный сериал "Игроки" (2015-2019), а в мире "большого кино" он заявил о себе благодаря главной роли в комедийном триллере Спайка Ли "Черный куклуксклановец" (2017), за которую он получил номинацию на "Золотой глобус". С тех пор Джон Дэвид Вашингтон также сыграл главные роли в фильмах Кристофера Нолана "Тенет" и Сэма Левинсона "Малкольм и Мари".

Джон Дэвид Вашингтон прекрасно справился с ролью Джошуа – одновременно сильного воина и любящего мужа, ведь его прекрасная спортивная подготовка отлично дополнялась замечательным драматическим талантом, который он проявил еще задолго до этой роли. Ему действительно веришь и сочувствуешь, болея за судьбу его персонажа до последнего кадра.

Джемма Чан ("Вечные", "Безумно богатые азиаты", "Капитан Марвел") сыграла пропавшую жену Джошуа Майю, чья роль во всем сюжете на самом деле намного больше, чем кажестя изначально. Тем временем, оскароносная Эллисон Дженни ("Красота по-американски", "Джуно", "Прислуга") исполнила роль жесткого полковника армии США Хавелл, которая имеет еще и личные мотивы для уничтожения ИИ.

Также в фильме сыграли Кен Ватанабе ("Начало", "Годзилла", "Мемуары гейши"), Стерджилл Симпсон ("Мертвые не умирают", "Охота"), Ральф Айнесон (сериалы "Офис", "Игра престолов", "Чернобыль") и другие.

Отдельно стоит выдели актерскую игру 9-летней Мейделин Юны Войлс, которая весьма убедительно сыграла роль ребенка с искусственным интеллектом – Айви, вокруг которой, собственно, и разворачивается весь сюжет. Это ее дебютная работа на "большом экране".

Реакция на фильм

Официальная премьера фильма состоялась 26 сентября 2023 года на Fantastic Fest в Техасе. Фильм решили выпустить несмотря масштабную забастовку актеров и сценаристов в США, которая фактически лишила студии возможности проводить полноценную промокампанию крупных проектов.

Первые отзывы о фильме скорее положительные. Критики хвалят его за визуальные эффекты, режиссуру, актерскую игру и сложную моральную составляющую, однако критикуют за отдельные сценарные решения.

Сейчас на IMDb у него оценка 7,3 балла из 10 по итогам первых 325 отзывов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 81% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic средняя оценка фильма от киноэкспертов составила 65 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

"Творец" – это невероятно красивое кино, созданное настоящими профессионалами в этом деле за сравнительно "скромные" 80 миллионов долларов как для фильма такого масштаба. В то же время, эта лента – богата эмоциями и сложными моральными дилеммами, делая акцент на сравнении человечности живых людей и созданных с помощью искусственного интеллекта существ. Возможно, в процессе просмотра вам даже захочется пустить слезу. При этом наблюдать за актерской игрой Джона Дэвида Вашингтона и Ко – сплошное удовольствие.

Возможно, некоторых из зрителей по разным причинам разочарует финал, однако и весь фильм в целом, очевидно, по задумке режиссера имеет немало спорных моментов, подталкивающих зрителя к взгляду на ситуацию с разных сторон. В целом, в отличие от большинства фильмов и сериалов о конфликте между человечеством и искусственным интеллектом, "Создатель" подходит к вопросу с другой стороны, рассматривая будущее с точки зрения гармоничного сосуществования обоих видов, а не истребления или доминирования одного над другим.

В то же время, некоторые моменты отнюдь не могли пройти мимо глаз украинского зрителя, который сам уже не первый год живет в состоянии войны. "Где ваше ПВО?", "Почему нет бомбоубежищ на 15-м году войны?", "Да кто вообще воюет такими методами в 2065 году?" – вот такие вопросы, совершенно непонятные мирному зрителю, могут периодически беспокоить украинцев во время просмотра "Создателя".

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко