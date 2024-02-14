Премьера самого фильма в настоящее время запланирована на 25 июля следующего года.

Студия Marvel объявила состав "Фантастической четверки", которая появится в одноименном фильме, запланированном к премьере в июле следующего года. Постер с указанием актеров в качестве поздравления с Днем святого Валентина был опубликован в соцсетях студии.

Так, роль Рида Ричардса (он же "Мистер Фантастик") сыграет Педро Паскаль. Ванесса Кирби появится в роли Сью Сторм (она же "Женщина-невидимка"), а Джозеф Куинн – в роли Джонни Сторма (он же "Человек-факел"). Роль Бена Гримма (он же "Существо") исполнит Эбон Мосс-Бахрах.

В рамках объявления о кастинге Disney изменил даты выхода фильмов "Фантастическая четверка" (сейчас назначено на 25 июля 2025 года) и "Громовержцы" (сейчас назначено на 2 мая 2025 года). Это две из четырех главных премьер Marvel в 2025 году. Кроме них также ожидаются "Капитан Америка: чудесный Новый мир" в феврале и "Блейд" в ноябре.

Видео дня

Как обычно у Marvel, какие-то подробности о сюжете фильма отсутствуют. Но в комиксах "Фантастическая четверка" — это астронавты, которых перевоплотили в супергероев после того, как они подверглись воздействию космических лучей в космосе. Мистер Фантастик получил способность растягивать свое тело до невероятной длины. Сью, его подруга (и, возможно, его жена), может манипулировать светом, чтобы стать невидимой и создавать мощные силовые поля. Джонни, брат Сью, может превратить свое тело в огонь, который дает ему способность летать. А Бен, лучший друг Рида, полностью превращается в Существо с гигантскими оранжевыми глыбами вместо тела, что придает ему суперсилы.

Режиссером "Фантастической четверки" по сценарию Джоша Фридмана, Джеффа Каплана и Яна Спрингера станет Мэтт Шакман.

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