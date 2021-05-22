Сегодня, 22 мая, состоится гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2021 и станет известен победитель музыкального шоу.
Читайте такжеПоявилась акустическая версия песни Go_A для Евровидения 2021 (видео)На сцену в этот вечер выйдут конкурсанты от 26 стран.
Так, традиционно сразу в финал попадают страны-основательницы Евровидения – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Также автоматически финалистом становится страна-хозяйка, то есть в этом году – Нидерланды.
По итогам первого полуфинала Евровидения 2021 в финал вышли Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. Еще десять финалистов стали известны после второго полуфинала, а именно – Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Евровидение 2021: все участники финала и их песни
В грандиозном финале конкурса Евровидение 2021 года участники будут выступать в следующем порядке:
1. Кипр - Elena Tsagrinou с песней "El Diablo"
2. Албания – Anxhela Peristeri с песней "Karma"
3. Израиль – Eden Alene с песней "Set Me Free"
4. Бельгия – Hooverphonic "The Wrong Place"
5. Россия – Manizha с песней "Russian Woman"
6. Мальта – Destiny с песней "Je Me Casse"
7. Португалия – Black Mamba с песней "Love is On My Side"
8. Сербия – Hurricane с песней "Loco Loco"
9. Великобритания – James Newman с песней "Embers"
10. Греция – Stefania с песней "Last Dance"
11. Швейцария – Gjon's Tears с песней "Tout L'Univers"
12. Исландия – Dadi & Gagnamagnid с песней "10 years"
13. Испания – Blas Cantó с песней "Voy A Quedarme"
14. Молдова – Natalia Gordienko с песней "Sugar"
15. Германия – Jendrik с песней "I Don't Feel Hate"
16. Финляндия – Blind Channel с песней "Dark Side"
17. Болгария – Victoria с песней "Growing Up Is Getting Old"
18. Литва – The Roop с песней "Discoteque"
19. Украина – Go_A с песней "Shum"
20. Франция – Barbara Pravi с песней "Voilà"
21. Азербайджан – Efendi с песней "Mata Hari"
22. Норвегия– TIX с песней "Fallen Angel"
23. Нидерланды – Jeangu Macrooy с песней "Birth Of A New Age"
24. Италия – Måneskin с песней "Zitti E Buoni"
25. Швеция – Tusse с песней "Voices"
26. Сан-Марино – Senhit с песней "Adrenalina"
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