Уже вскоре среди 26 исполнителей определится победитель песенного шоу.

Сегодня, 22 мая, состоится гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2021 и станет известен победитель музыкального шоу.

Так, традиционно сразу в финал попадают страны-основательницы Евровидения – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Также автоматически финалистом становится страна-хозяйка, то есть в этом году – Нидерланды.

По итогам первого полуфинала Евровидения 2021 в финал вышли Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. Еще десять финалистов стали известны после второго полуфинала, а именно – Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Евровидение 2021: все участники финала и их песни

В грандиозном финале конкурса Евровидение 2021 года участники будут выступать в следующем порядке:

1. Кипр - Elena Tsagrinou с песней "El Diablo"

2. Албания – Anxhela Peristeri с песней "Karma"

3. Израиль – Eden Alene с песней "Set Me Free"

4. Бельгия – Hooverphonic "The Wrong Place"

5. Россия – Manizha с песней "Russian Woman"

6. Мальта – Destiny с песней "Je Me Casse"

7. Португалия – Black Mamba с песней "Love is On My Side"

8. Сербия – Hurricane с песней "Loco Loco"

9. Великобритания – James Newman с песней "Embers"

10. Греция – Stefania с песней "Last Dance"

11. Швейцария – Gjon's Tears с песней "Tout L'Univers"

12. Исландия – Dadi & Gagnamagnid с песней "10 years"

13. Испания – Blas Cantó с песней "Voy A Quedarme"

14. Молдова – Natalia Gordienko с песней "Sugar"

15. Германия – Jendrik с песней "I Don't Feel Hate"

16. Финляндия – Blind Channel с песней "Dark Side"

17. Болгария – Victoria с песней "Growing Up Is Getting Old"

18. Литва – The Roop с песней "Discoteque"

19. Украина – Go_A с песней "Shum"

20. Франция – Barbara Pravi с песней "Voilà"

21. Азербайджан – Efendi с песней "Mata Hari"

22. Норвегия– TIX с песней "Fallen Angel"

23. Нидерланды – Jeangu Macrooy с песней "Birth Of A New Age"

24. Италия – Måneskin с песней "Zitti E Buoni"

25. Швеция – Tusse с песней "Voices"

26. Сан-Марино – Senhit с песней "Adrenalina"

Автор: Алина Вишневская