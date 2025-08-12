Брукгаймер называет его создателем Капитана Джека.

Американский актер Джонни Депп может появиться в новом, шестом фильме франшизы "Пираты Карибского моря".

Об этом в интервью Entertainment Weekly сообщил продюсер Джерри Брукгаймер. Сейчас он ведет с актером переговоры о возможности возвращения к роли, которая сделала Деппа мировой звездой. По словам продюсера, все зависит от того, заинтересует ли Деппа сценарий:

"Если ему понравится, как написана роль, я думаю, он согласится".

Ранее продюсер заявлял, что новый фильм будет перезапуском франшизы, но он очень хочет, чтобы персонаж Джека Воробья в нем остался. "Я его люблю. Он хороший друг. Он удивительный художник, и он имеет уникальную внешность. Он создал Капитана Джека", - говорил Брукхаймер.

Возвращение Деппа стало бы существенным поворотом, ведь в 2018 году Disney разорвала сотрудничество с актером на фоне публичного скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Во время судебного процесса в 2022 году Депп заявлял, что не вернется во франшизу даже за бешеные деньги, чувствуя предательство со стороны студии.

Пираты Карибского моря

Популярная кинофраншиза студии Disney сочетает приключения, фантастику и юмор. Первый фильм вышел в 2003 году и сразу получил большую популярность.

История разворачивается вокруг капитана Джека Воробья - харизматичного, хитрого и непредсказуемого пирата, которого сыграл Джонни Депп. Серия включает несколько частей, в которых герои ищут сокровища, сражаются с врагами и переживают невероятные морские приключения.

Последний фильм вышел в 2017 году. В "Пиратах Карибского моря: Месть Салазара" Депп играл вместе с Джефри Рашем, Орландо Блумом и Кирой Найтли.

