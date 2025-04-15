Актер вернулся к съемкам в Голливуде после многолетней судебной тяжбы с Эмбер Херд.

Известный американский актер Джонни Депп спустя три года после завершения 5-летней судебной тяжбы с экс-супругой Эмбер Херд вернулся в Голливуд. Много лет подряд его не приглашали в новые проекты, однако сейчас артист снова взялся за работу и ради новой роли даже изменился до неузнаваемости.

Медиакомпания Lionsgate объявила о старте съемок фильма "Day Drinker" ("Пьяница") в главной роли с Деппом. По жанру будущая картина Марка Уэбба является криминальным триллером.

На Instagram-странице Lionsgate показали первое фото знаменитости в новом образе. Гримеры очень пострались над новым имиджем артиста, и сейчас его сложно узнать. На кадре он показался с бородой, сединой и голубыми линзами. Актер позировал на камеру в классическом костюме синего цвета и голубой рубашке.

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Это первое участие звезды "Пиратов Карибского моря" в голливудском проекте после завершения суда с его бывшей женой Эмбер Херд. Как известно, судебная тяжба длилась пять лет и завершилась в 2022-м. Параллельно с решением личных проблем кинозвезда столкнулся с неприязнью и изгнанием в Голливуде. Его не приглашали в новые проекты, а старые контракты были разорваны.

Однако сейчас ситуация изменилась и у Деппа, похоже, снова началась "белая полоса" в жизни. В новой картине Уэбба ("500 дней лета", "Белоснежка") к актеру также присоединится Пенелопа Крус, Мадлен Клайн, Ману Риос, Арон Пайпер, Хуан Диего Ботто и Аника Бойл.

"Пьяница" будет рассказывать о бармене-женщине (Клайн), которая знакомится с таинственным гостем на борту частной яхты (Депп). Вскоре они связываются с преступницей (Крус). Продюсерами ленты выступили Безил Иваник и Эрика Ли. Съемки будут проходить в Испании. Сценаристом стал Зак Дин.

"Я очень рад начать производство с Джонни, Мэдлин, Пенелопой и этим невероятным актерским составом. Мы находимся в отличном месте с фантастической командой и захватывающей, жестокой историей. Это будет весело", - поделился режиссер Уэбб.

Что известно о судебной тяжбе Деппа и Херд

В 2016 году Херд подала на развод после года в браке, обвинив Деппа в домашнем насилии. В 2018 году она написала статью в The Washington Post, где назвала себя жертвой насилия. В ответ актер подал иск на 50 миллионов долларов за клевету. Он заявил, что ее слова разрушили его репутацию и карьеру. Он утверждал, что это была ложь и что на самом деле он сам стал жертвой ее насилия.

Херд подала встречный иск на 100 миллионов, утверждая, что понесла ущерб от его заявлений. Суд 2022 года транслировался онлайн и вызвал масштабный общественный резонанс. Присяжные признали Херд виновной в клевете. В результате она должна была выплатить Деппу компенсацию, но стороны впоследствии достигли мирового соглашения. Экс-супруга звезды согласилась выплатить бывшему лишь 1 миллион долларов, а он, в свою очередь, отказался от дальнейших претензий и пообещал передать эту сумму на благотворительность.

Напомним, ранее 22-летний сын Джонни Деппа впервые за долгое время показался на публике. Джек не ведет публичный образ жизни, поэтому его появление стало настоящим сюрпризом для поклонников. Как известно, он родился в отношениях актера и французской певицы Ванессы Паради.

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