Легендарное возвращение: Джонни Депп снова сыграет в 'Пиратах Карибского моря'

Дата начала съемок пока неизвестна.

Disney перезапускает франшизу "Пиратов Карибского моря"! И если ранее были слухи о том, что в новом фильме появится Марго Робби, то сейчас стало известно, что к актерскому составу присоединится и легендарный Джек Воробей - Джонни Депп.

Интересно, что у продюсера Джерри Брукгаймера было два варианта - или снимать фильм с Деппом, или пойти по другому сценарию. Однако, судя по всему, он решил выбрать первый вариант.

Отметим, после скандального развода Деппа с Эмбер Херд его начали отменять в Голливуде, в том числе и Disney. Однако сейчас, вероятно, стороны пришли к соглашению.

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Когда начнутся съемки новых "Пиратов Карибского моря" и когда состоится премьера - пока неизвестно. При этом Джонни уже активно готовится к новым ролям.

К слову, главными героями франшизы являются пиратский капитан Джек Воробей (Джонни Депп), кузнец и сын пирата Уилл Тёрнер (Орландо Блум) и дочь губернатора Элизабет Суонн (Кира Найтли).

Первый фильм серии — "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины" — вышел 9 июля 2003 года. Он был настолько успешным, что продюсеры решили снять еще несколько частей.

Напомним, фильм про войну в Украине "Камень, ножницы, бумага" получил премию BAFTA.

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