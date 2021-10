Релиз фильма "Черная пантера: Ваканда навеки" теперь запланирован на ноябрь 2022 года.

Американская компания Walt Disney Co. перенесла даты выхода многих своих фильмов, включая ленту о новых приключениях авантюриста Индианы Джонса и новый проект Marvel "Черная пантера: Ваканда навеки".

Об этом сообщает The Associated Press.

18 октября в компании объявили, что премьеру пятой части "Индианы Джонса", которую снимает Джеймс Мангольд, отложили почти на год - фильм начнут показывать в кинотеатрах не раньше июня 2023 года.

Кроме того, на несколько месяцев был перенесен релиз "Черной пантеры 2" - продолжение приключений жителей вымышленного королевства Ваканда состоится не в июле, а в ноябре 2022 года.

Читайте такжеДжоли, Хайек, Харингтон и другие: в США "отгремела" премьера фильма "Вечные" от Marvel (фоторепортаж)Съемки обоих фильмов в настоящее время продолжаются.

Также на несколько месяцев были перенесены премьеры других супергероейских проектов Marvel - "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", "Тор: Любовь и гром", "Марвелы" и "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом месяце в мировой прокат вышел супергеройский фильм от Marvel "Шан-Чи и Легенда десяти колец" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) с первым супергероем-азиатом.

Автор: Станислав Кожемякин