Американская актриса Летиша Райт была госпитализирована на съемочной площадке новой части супергеройского фильма "Черная пантера".
Об этом сообщает Variety, ссылаясь на представителя киностудии Marvel.
В заявлении говорится, что Райт "получила легкие травмы", выполняя трюки без помощи каскадера.
"В настоящее время она получает помощь в местной больнице и, как ожидается, скоро будет выписана", - заявили в Marvel.
Читайте такжеВ Disney пока не знают, как развивать "Черную пантеру" без Чедвика Боузмана – СМИИнцидент произошел 25 августа на съемочной площадке в городе Атланта, штат Джорджия. На съемочный график случившееся не повлияло.
Летиша Райт знакома фанатам киновселенной Marvel по роли Шури - младшей сестры Т'Чаллы, правителя вымышленного африканского королевства Ваканда, которого играл ныне покойный Чедвик Боузман (в прошлом году актер умер от рака). В этой же роли она появлялась в лентах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".
Сиквел "Черная пантера: Ваканда навеки" снимает режиссера Райан Куглер. Производство ленты началось в июне 2021 года. Помимо Райт в съемках принимают участие Данай Гурира, Дэниэл Калуя, Уинстон Дюк, Лупита Нионго, Флоренс Касумба и Анджела Бассетт.
Ранее мы сообщали, что компания Disney заключила контракт с компанией Куглеру, в рамках которого планируется снять сериал по мотивам "Черной пантеры".