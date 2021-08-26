"Сестра Т'Чаллы" получила легкие травмы, выполняя трюки без помощи каскадера.

Американская актриса Летиша Райт была госпитализирована на съемочной площадке новой части супергеройского фильма "Черная пантера".

Об этом сообщает Variety, ссылаясь на представителя киностудии Marvel.

В заявлении говорится, что Райт "получила легкие травмы", выполняя трюки без помощи каскадера.

"В настоящее время она получает помощь в местной больнице и, как ожидается, скоро будет выписана", - заявили в Marvel.

Читайте такжеВ Disney пока не знают, как развивать "Черную пантеру" без Чедвика Боузмана – СМИИнцидент произошел 25 августа на съемочной площадке в городе Атланта, штат Джорджия. На съемочный график случившееся не повлияло.

Летиша Райт знакома фанатам киновселенной Marvel по роли Шури - младшей сестры Т'Чаллы, правителя вымышленного африканского королевства Ваканда, которого играл ныне покойный Чедвик Боузман (в прошлом году актер умер от рака). В этой же роли она появлялась в лентах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Сиквел "Черная пантера: Ваканда навеки" снимает режиссера Райан Куглер. Производство ленты началось в июне 2021 года. Помимо Райт в съемках принимают участие Данай Гурира, Дэниэл Калуя, Уинстон Дюк, Лупита Нионго, Флоренс Касумба и Анджела Бассетт.

Ранее мы сообщали, что компания Disney заключила контракт с компанией Куглеру, в рамках которого планируется снять сериал по мотивам "Черной пантеры".

Автор: Станислав Кожемякин