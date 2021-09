В фильме "Шан-Чи и Легенда десяти колец" сразу две сцены после титров, досмотреть которые важно для понимания, что дальше ждет киновселенную Marvel.

2 сентября 2021 года в мировой прокат вышел новый супергеройский фильм от Marvel "Шан-Чи и Легенда десяти колец" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

Это уже 25-й фильм в рамках расширенной киновселенной Marvel и первый фильм четвертой фазы с совершенно новыми главными героями. А еще это первый фильм Marvel с азиатскими супергероями. Подробнее о том, каким же получился "Шан-Чи и Легенда десяти колец", читайте в нашем обзоре.

А мы пока расскажем о традиционных для Marvel сценах после титров, которые делают намеки на будущее киновселенной (осторожно, дальше будут спойлеры). В фильме "Шан-Чи и Легенда десяти колец" их аж две, а потому придется сидеть до самого конца титров.

В первой сцене после титров Шан-Чи и Кэти в кафе рассказывают друзьям о своих недавних приключениях, однако те, разумеется, им не верят. Однако вскоре через магический портал появляется мастер мистических искусств Вонг (Бенедикт Вонг), которого зрители могли видеть в фильмах "Доктор Стрэндж" (2016) и двух последних частях "Мстителей" (2018-2019), также персонаж заявлен в актерском составе предстоящего "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (2022). Он приглашает героев проследовать за ним в библиотеку Доктора Стрэнджа, где по видеосвязи также присутствуют Кэрол Дэнверс / Капитан Марвел (Бри Ларсон) и Брюс Беннер / Халк (Марк Руффало). Они распрашивают Шан-Чи о кольцах, которые, по их словам, еще древнее, чем все думали, и теперь посылают какой-то сигнал в космос. Здесь можно уловить намек на связь с предстоящим фильмом "Вечные", в трейлере которого сообщается о пробуждении некой зловещей древней силы из Космоса. После этого Вонг сообщает Шан-Чи и Кэти, что теперь они в команде.

К слову, это не единственное появление Вонга в фильме. Также он появляется в короткой сцене в середине фильма, где сначала сражается на ринге с Эмилем Блонски / Мерзость в исполнении Тима Рота, в первый и единственный раз появившегося в фильме "Невероятный Халк" (2008). После боя они дружно уходят через магический портал.

Ну а вторая сцена после титров показывает базу организации "Десять колец", которую теперь возглавляет сестра Шан-Чи – Сялин, также искусный боец с ярко-выраженными лидерскими качествами. Очевидно, под ее руководством организация помяняет концепцию. В частности, мы видим, что теперь здесь все намного демократичнее. Также в глаза бросается большое количество хорошо подготовленных женщин на тренировке – вполне возможно, что здесь свое пристанище найдут Черные вдовы, освободившиеся из Красной комнаты в фильме "Черная вдова". После этого на экране появляется объявление, что "Десять колец" вернутся на экраны, таким образом, делая официальное заявление о продолжении.

Автор: Марина Григоренко