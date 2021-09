Что посмотреть на выходных: знакомство с супергероем Marvel в стиле кунг-фу и продолжение страстной франшизы "После"

Осенью кинорынок традиционно оживает – как на "больших экранах", так и онлайн. В частности, со 2 сентября в украинских кинотеатрах стартуют показы нового боевика в рамках киновселенной Marvel "Шан-Чи и Легенда десяти колец", где фанатам представят нового супергероя. Также сегодня состоятся премьеры третьей части мелодраматической франшизы "После" и очередного триллера с Меган Фокс "В западне". Тем временем онлайн выйдет мультсериал об ЛГБТ-супершпионах и третий сезон комедийного хоррор-сериала "Чем мы заняты в тени". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 2 сентября

Главной премьерой неделе смело можно назвать новый супергеройский фильм от Marvel "Шан-Чи и Легенда десяти колец" / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (США, 2021). УНИАН уже посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями (постараемся максимально без спойлеров, но совсем без них никак).

В 2019 году фильмом "Мстители: Финал" завершилась длившаяся более 10 лет история в рамках кинематографической вселенной Marvel, вращающаяся вокруг классической шестерки Мстителей – Железный человек, Капитан Америка, Черная вдова, Соколиный глаз, Тор и Халк. После этого часть персонажей покинули киновселенную, а часть еще должны появиться в сольных фильмах и сериалах. Одновременно Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной, в рамках которой на экраны должны вывести совершенно новых супергероев.

Разумеется, построившие такую успешную империю боссы Marvel Studios во главе с Кэвином Файги не рискнули сходу вывалить на своих фанатов, для которых персонажи из первых трех фаз стали практически родными, новых супергероев. А потому, перед выходом "Шан-Чи и Легенда десяти колец" – 25-го фильма в рамках КВС Marvel и первого фильма в рамках 4 фазы с новыми персонажами – была определенная буферная зона, постепенно подводящая к концепции мультивселенной и новой команде Мстителей. Таким образом, в 2021 году уже вышли сериалы "Ванда / Вижен", "Сокол и Зимний солдат" и "Локи", в центре которых были второстепенные персонажи из первых трех фаз. События их в основном происходили после "Финала" и вводили в сюжет новых персонажей. Эти же цели отчасти преследовала "Черная вдова", вышедшая на экраны этим летом. Потому выход "Шан-Чи и Легенда десяти колец", который среди прочего выводит на экраны первого крупного супергероя-азиата, был весьма удачно распланирован.

Вообще, странно, почему Marvel взялся за азиатскую тематику только сейчас – у фильмов студии массивная фанатская база в Азии, и им наверняка будет приятно получить "своего" супергероя. Плюс боевые сцены с использованием восточных единоборств всегда успешно срабатывали в американских боевиках, начиная от Брюса Ли и Джеки Чана и заканчивая фильмами в духе Мортал Комбат", "Люди Икс" и "GI Joe".

Итак, в центре сюжета – персонаж, основанный на популярном герое комиксов Marvel Шан-Чи. В комиксах он владеет многочисленными видами боевых искусств, из-за чего часто упоминается как "Мастер Кунг-фу". В последующие годы герой приобретает способность создавать бесчисленные дубликаты себя и присоединяется к Мстителям.

В фильме Шан-Чи, роль которого исполняет канадский актер и каскадер китайского происхождения Симу Лю, не имевший до этого таких уж громких ролей, является сыном тысячелетнего лидера террористической организации "Десять колец" Вэньву, который хочет, чтобы сын продолжил его дело. Однако юный Шан-Чи с этим не согласен. Будучи подростком, он сбегает в США, где пытается жить заурядной жизнью, даже слишком заурядной – он работает парковщиком в люксовом отеле, а все свободное время проводит, тусуясь со своей лучшей подругой Кэти.

К слову, персонаж Кэти в исполнении популярной актрисы и певицы Аквафины ("Безумно богатые азиаты", "Джуманджи: Новый уровень", "Восемь подруг Оушена") стал одним из самых ярких в фильме, приняв на себя главную ответственность за юмор. Однако Кэти уж никак нельзя назвать просто подружкой главного героя, и, судя по всему, у персонажа есть будущее в киновселенной Marvel.

"Шан-Чи и Легенда десяти колец" в принципе, вопреки главному герою-мужчине, на деле довольно фиминистечиская картина, вводящая сразу несколько сильных женских персонажей, способных дать фору любому. Например, это сестра Шан-Чи – Сялин, также искусный боец с ярко-выраженными лидерскими качествами. И, учитывая вторую сцену после титров, анонсирующую продолжение "Десяти колец", она еще вернется на экраны.

Роль отца главного героя досталась именитому гонконгскому актеру Тони Люну, которого зрители могли ранее видеть в культовых фильмах "Герой", "2046" и "Любовное настроение". При этом Вэньву в фильме получился более сложным и многослойным персонажем, чем в комиксах. Здесь мы в первую очередь видим не безжалостного террориста, а мужчину, убитого горем, который ни перед чем не остановится ради отмщения. По части драмы игра Люна, пожалуй, является одной из самых сильных в фильме.

Вообще, "Шан-Чи и Легенда десяти колец" – это не столько о Marvel, сколько о признанной китайской классике начала 2000-х, красивая легенда в красочной обертке в духе "Героя" и "Крадущегося тигра, затаивщегося дракона". В отдельных сценах отсылки к ним ну очень бросаются в глаза. Любопытно, что упомянутый выше Тони Люн исполнил одну из главных ролей в "Герое", а также задействованная в "кольцах" Мишель Йое – в "Тигре".

Не обошлось и без камбэков из предыдущих фильмов киновселенной. Первый – мастер мистических искусств Вонг (Бенедикт Вонг), которого зрители могли видеть в фильмах "Доктор Стрэндж" (2016) и двух последних частях "Мстителей" (2018-2019), также персонаж заявлен в актерском составе предстоящего "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (2022). Сначала он появляется в короткой сцене в середине фильма, а потом – в первой сцене после титров. Таким образом становится чуточку понятнее, каким образом Шан-Чи планируют вплетать в основную сюжетную линию четвертой фазы: здесь вам и отсылки к Доктору Стрэнджу, и к Капитану Марвел, и к Халку, и даже к предстоящим "Вечным".

Второй камбэк – Эмиль Блонски / Мерзость в исполнении Тима Рота, в первый и единственный раз появившийся в фильме "Невероятный Халк" (2008). Ранее уже ходили слухи, что персонаж вернут в киновселенную в четвертой фазе. Теперь же можно предположить, что каким-то образом он нашел общий язык с мастерами мистических наук.

Ну а самое милое и одновременно значимое для сюжета "Шан-Чи и Легенда десяти колец" возвращение связано с Тревором Слэттери / Мандарином из фильма "Железный человек 3" в исполнении Бена Кингсли. Он напару со своими мимимишным пушистым другом Морисом в какой-то момент помогает героям, добавляя в сюжет еще больше юмора.

Стоит отметить, что по итогам западных предпоказов, "Шан-Чи и Легенда десяти колец" получил преимущественно позитивные отзывы. Так, на Rotten Tomatoes фильм получил 92% одобрения на основе 134 отзывов со средней оценкой 7,7/10, а на сайте Metacritic средневзвешенная оценка ленты составляет 71 из 100 на основе 34 рецензий. Критики отмечают, что фильм частично сохранил привычную формулу Marvel, но одновременно расширил киновселенную сразу в нескольких направлениях. При этом критики отметили, что фильм получился красочным и по доброму смешным, с харизматичными персонажами в исполнении талантливых актеров.

Наш вердикт: "Шан-Чи и Легенда десяти колец", возможно, не слишком похож на все те фильмы из киновселенной Marvel, которые мы помним и любим. Но со всеми своими шутками, трюками и добротой, да зрелищной красивой картинкой, он точно поднимит вам настроение. Тем не менее, он имеет гораздо больше связей с киновселенной, чем кажется, давая важные намеки на дальнейшее развитие четвертой фазы.

Кроме того, с сегодняшнего дня в кинотеатрах стартуют показы мелодрамы "После падения" / After We Fell (США, 2021). Это уже третья часть весьма популярной романтической франшизы "После", снятой по романам-бестселлерам американской писательницы Анны Тодд.

Первый фильм из серии "После" вышел в 2019 году. И хотя он получил отрицательные отзывы критиков, тем не менее, публике история непростых отношений хорошей девочки Тессы (Джозефин Лэнгфорд) и плохого мальчика Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) пришлась по вкусe. Так что в 2020 году вышло ее продолжение. Более того, третья часть также не будет последней – "После. Глава 4" уже находится на стадии пост-продакшна. Потому в "После падения" вряд ли стоит ожидать окончания эпопеи с бурными воссоединениями/расставаниями страстной парочки влюбленных.

Отметим, что с самого начала многие зрители отметили сходство "После" с "50 оттенками серого", такая себе подростковая вариация. И это неудивительно, ведь сама Анна Тодд и не скрывала, что вдохновлялась вышеупомянутой франшизой. Еще один источник вдохновения – музыка и фандом поп-группы One Direction. Так, в 2013 году Анна начала писать фанфики об отношениях между студентами колледжа Тессой Янг и Гарри Стайлзом, прототипом которого стал один из солистов One Direction с таким же именем. В итоге рассказы получили такую безумную популярность, что Тодд решила написать на их основе полноценную книгу.

Еще одна киноновинка недели – триллер "В западне" / Till Death (США, 2021) с Меган Фокс ("Трансформеры", "Черепашки-ниндзя"), которая пока безуспешно пытается реанимировать свою карьеру, при этом буквально застряв в одном жанре. Так, в 2020-2021 году вышло два триллера с участием красотки – "Львица" и "Полночь на злаковом поле", однако оба получили разгромные отзывы критиков.

На их фоне "В западне" выдался куда успешнее – критики дали ему преимущественно положительные отзывы, в первую очередь отметив игру Фокс. Так, на IMDb у него оценка 5,8 баллов из 10 от широкой аудитории, на Rotten Tomatoes – 88% одобрения от критиков и 60% от зрителей, а на Metacritic – 66 баллов, что соответствует оценке 6,7 баллов из 10 и храктеристике "преимущественно положительные отзывы".

По сюжету фильма, супруги Эмма и Марк празднуют годовщину в домике у озера. Однако после романтического вечера женщина просыпается прикованной наручниками к мертвому телу своего мужа. Сама и вдали от цивилизации, она столкнется с ужасными и аккуратно спланированными ловушками, и теперь перед ней стоит нелегкая задача выбраться из этого ужасного места живой.

Кроме того, на этой неделе в кинотеатрах появится комедийный хоррор "Адский ад" / Bloody Hell (США, Австралия, 2020). В центре сюжета фильма – бывший американский военный Рекс, которого совершенно не пощадила судьба. Он просто зашел в отделение банка, на которое вскоре напали вооруженные грабители. Мужчина повел себя как подобает герою – завладел оружием и перестрелял всех злоумышленников. Однако в процессе погибла сотрудница банка, и в итоге Рекс еще и оказался виноватым, получив 8 лет тюрьмы. Но на этом не все: освободившись из тюрьмы, он обнаружил пристальное внимание к своей персоне, и решил сбежать из Штатов в тихую и спокойную Финляндию. Разумеется, и там его ждал неприятный сюрприз…

Ну а для самых маленьких зрителей подойдет семейная анимация "Тайна парка развлечений" / Boonie Bears: The Wild Life (Китай, 2020). Мультфильм расскажет о друзьях-медведях Брамбл и Бриар, которые давно уже устали от неугомонного и надоедливого лесоруба Вика. Однако вскоре зверей ждет новая проблема – неподалеку от их родного леса открывается огромный парк развлечений, где любой из посетителей, надев на руку специальный браслет, может превратиться в настоящее животное. Все на выбор посетителя – можно стать львом, крокодилом или птицей. Придя в странный парк, друзья замечают, что некоторые из животных, которые еще совсем недавно были людьми, дичают и становятся агрессивными.

Что нового онлайн со 2 сентября

Основная масса сериальных премьер стартует на следующей неделе, однако и под ближайшие выходные есть несколько интересных новинок. Во-первых, 2 сентября выйдут первые два эпизода 3 сезона комедийного хоррор-сериала "Чем мы заняты в тени" / What We Do in the Shadows (США, 2019-) от телеканала FX (также можно будет посмотреть онлайн на Hulu на день позже). Проект снят на основе одноименного новозеландского фильма 2014 года, снятого Тайкой Вайтити и Джемейном Клементом, с ними же в главной роли. Тогда история небольшой группы вампиров, живущих в современном мире, которые согласились на съемку документального фильма в преддверии большого бала нечисти, внезапно получила огромную популярность, и вывела карьеру Вайтити на новый уровень.

Не удивительно, что, как это часто бывает с успешными зарубежными фильмами, "Чем мы заняты в тени" получил сериальную версию в США. При этом Вайтити остался продюсером проекта, а Клемент – автором идеи и режиссером отдельных эпизодов.

Разумеется, многие фанаты сразу принялись сравнивать сериал с фильмом не в пользу первого. Однако, с другой стороны, общая у них только концепция – там совершенно другие герои и сюжетные линии. Так что и сериал выдался по-своему хорош, получив положительные отзывы критиков и мощную фанатскую базу. Как итог – имеем уже третий сезон, который, уже официально, не станет последним.

Тем временем на Netflix со 2 сентября станет доступен комедийный супергеройский анимационный сериал для взрослых "Команда К" / Q-Force (США, 2021). Мультсериал расскажет о группе недооцененных супершпионов, где все участники представители ЛГБТК-комьюнити, во главе гей-версией Джеймса Бонда. Команда пытается получить всеобщее одобрение. Однако, чтобы получить новое важное дело, им приходится добавить в свою команду нового участника- натурала. Последнего, к слову, озвучил Дэвид Харбор, известный по сериалу "Очень странные дела" и фильму "Черная вдова".

Кроме того, 3 сентября на Netflix выйдет 5 сезон нашумевшего криминального сериала "Бумажный дом" / Money Heist (Испания, 2017-). Этот сезон станет завершающим для самого популярного неанглоязычного сериала от этой стриминговой платформы. Он будет продолжением 3 и 4 сезонов, в которых герои взялись за второе ограбление – на этот раз "Банка Испании".

Также с начала нового месяца Netflix традиционно вывалил внушительную партию известных фильмов прошлых лет, выпущенных другими киностудиями, среди которых:

биографическая драма "Фрида" / Frida (США, Канада, Мексика, 2002) с Сальмой Хайек, рассказывающая о жизни мексиканской художницы Фриды Кало

(США, Канада, Мексика, 2002) с Сальмой Хайек, рассказывающая о жизни мексиканской художницы Фриды Кало "Бегущий по лезвию. Финальная версия" / Blade Runner . The Final Cut (США, 1982), являющийся обновленной версией культового одноименного киберпанк-триллера с Харрисоном Фордом в главной роли

. (США, 1982), являющийся обновленной версией культового одноименного киберпанк-триллера с Харрисоном Фордом в главной роли "Безумный Макс" / Mad Max (Австралия, 1979) – еще одна старая добрая классика, дистопический боевик от режиссера Джорджа Миллера с Мелом Гибсоном в главной роли

(Австралия, 1979) – еще одна старая добрая классика, дистопический боевик от режиссера Джорджа Миллера с Мелом Гибсоном в главной роли Биографическая драма "Сколько стоит жизнь" / Worth (США, 2020) с Майклом Китоном и Стэнли Туччи об адвокате Кенете Файнберге, который пытался добиться компенсации для жертв терактов 11 сентября

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

