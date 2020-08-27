Певец выпустил клип / eastnews.ua
Бон Джови выпустил клип на песню Do What You Can. Эта работа посвящена пандемии коронавируса и тем, кто борется с ней.
Эта песня войдет в новый альбом исполнителя, передает 112.ua.
"Эти пустые улицы похожи на многие другие районы Америки, сражающиеся с пандемией. Но история героев, которые ежедневно демонстрируют удивительное мужество, вдохновляет и несет в себе большую надежду", - отметил музыкант.
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