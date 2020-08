Бон Джови снял клип о пандемии коронавируса

Певец снял клип на песню Do What You Can.

Бон Джови выпустил клип на песню Do What You Can. Эта работа посвящена пандемии коронавируса и тем, кто борется с ней. Эта песня войдет в новый альбом исполнителя, передает 112.ua. "Эти пустые улицы похожи на многие другие районы Америки, сражающиеся с пандемией. Но история героев, которые ежедневно демонстрируют удивительное мужество, вдохновляет и несет в себе большую надежду", - отметил музыкант. Другие новости по теме: The Hardkiss и MONATIK выпустили зрелищный клип на украиноязычную песню

Надю Дорофееву и Позитива из "Время и Стекло" могут заменить

Новый клип BTS побил рекорд YouTube по просмотрам за сутки Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН