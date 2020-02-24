Представитель Украины на Евровидении 2020 группа Go_A завтра дадут свою первую пресс-конференцию в УНИАН

Музыканты, которые в мае 2020 года будут представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме, расскажут о первых впечатлениях после победы в Украине, а также поделятся планами на подготовку к Евровидению 2020.

Украинская электрофолк-группа Go_A, которая с песней Solovey стала победителем Национального отбора на Евровидение 2020, 25 февраля в 12:00 в пресс-зале УНИАН даст свою первую пресс-конференцию в новом статусе.

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В частности, музыканты, которые в мае 2020 года будут представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме, расскажут о первых впечатлениях после победы в Украине, а также поделятся планами на подготовку к Евровидению 2020.

В пресс-конференции принимают участие солистка группы Go_A Екатерина Павленко, основатель группы Go_A, мультиинструменталист Тарас Шевченко, музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение Руслан Квинта, а также представители представители Общественного вещания.

Трансляцию пресс-конференции смотрите завтра на сайте УНИАН.

Интервью с вокалисткой группы Go_A Екатериной Павленко можно почитать на УНИАН.