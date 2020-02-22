Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2020

Международный конкурс пройдет в мае в Нидерландах.

Победителем Национального отбора на Евровидение 2020 стала группа Go_A.

Читайте такжеВерка Сердючка "вспомнила молодость" и зажгла на финале Нацотбора на Евровидение (видео)Именно она будет представлять Украину на международном песенном конкурсе, который состоится в мае в Нидерландах.

Все члены жюри поставили максимальный балл группе. Так же проголосовали и зрители.

Для конкурса Go_A выбрали песню «Соловей» на украинском языке. После выступления вокалистка группы Катерина Павленко призналась, что многие не верили, что украиноязычная композиция сможет победить.

«Но мы рискнули и запели на украинском языке. Мы считаем, что украинский язык должен звучать», – сказала она.

Ранее УНИАН сообщал, как букмекер спрогнозировал вероятного победителя Нацотбора. При этом он отмечал, что финал в текущем году может стать самым непредсказуемым за всю историю из-за сразу четырех явных фаворитов.

Также, читайте на УНИАН интервью с вокалисткой группы Go_A Катериной Павленко.

Как известно, за право представлять Украину на песенном конкурсе в финале соревновались шесть участников: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.