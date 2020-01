Солистка группы Kazka объяснила главную идею скандального клипа

Автором новой видеоработы стал знаменитый украинский режиссер Алан Бадоев. На соблазнительных кадрах Александра Зарицкая предстала в бельевых образах, а вместе с ней – несколько мужчин и женщин.

В декабре прошлого года проходила презентация долгожданного второго студийного альбома группы NIRVANA, а одна из композиций получила интимную экранизацию от знаменитого клипмейкера Алана Бадоева. По мнению Александры Зарецкой в клипе много символизма, а не эротики.

Украинская попгруппа KAZKA 27 декабря презентовала свой второй студийный альбом NIRVANA, в который вошли десять композиций о романтических отношениях и горечь расставаний. Одну из песен "Палала" музыканты решили экранизировать.

Читайте также"Кровь с молоком": солистка группы KAZKA показала пышные формы в купальнике (фото)

Автором новой видеоработы стал знаменитый украинский режиссер Алан Бадоев. На соблазнительных кадрах Александра Зарицкая предстала в бельевых образах, а вместе с ней – несколько мужчин и женщин. Вся стилистика клипа выполнена в красных цветах, а главным символом стали красные нити, которыми сшивали" героев клипа.

В сети нашлось немало хейтеров, которые обвинили группу в излишней откровенности и пропаганде разврата. В программе "Утро с Украиной" солистка решила обосновать подтекст клипа и заметила, что он наполнен чувствами и романтикой. Скандальной сцене с одиозной красной нитью, которую человек достает изо рта исполнительницы, Александра нашла собственное объяснение.

"На самом деле все было гораздо элегантнее. Это аллитерация, символизм. Это из меня, из моей души, из моего сердца достают красную нить, которая является символом любви", – заверила вокалистка ведущих программы.

Кроме того Александра призналась, что для команды было настоящее удовольствие работать с Аланом Бадоевым. Доверие к идеям клипмейкера возникла еще до начала совместной работы, а его идеи одобрили музыканты и продюсеры.

"У Алана было очень много идей. Но именно эта вызвала такой большой ажиотаж. В видео, на самом деле, все очень романтично и я бы даже сказала высоко духовно", – убеждена звезда.

Добавим, что кроме украинской версии песни "Палала", премьера которой состоялась еще 29 ноября, музыканты записали англоязычную версию трека под названием Nobody Like You.

KAZKA – Палала: видео