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Пальцы во рту: группа KAZKA выпустила супергорячий клип от Алана Бадоева (видео)

12:09, 24 декабря 2019
Кино и музыка
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KAZKA представила первый видеоклип на песню из альбома NIRVANA / скриншот

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"Наша первая, и надеемся, не последняя, работа с Аланом Бадоевым" (Алан, ты - любовь). И наш самый откровенный клип", - говорится на странице группы в Facebook.

"Видео "Палала" - о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любови, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только гореть", - говорят музыканты. 

Напомним, ранее популярная украинская группа KAZKA вслед за песней "Палала" презентовала еще один трек из нового альбома NIRVANA. Композиция получила название "Грай".

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Теги: #музыка#группа KAZKA