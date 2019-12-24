Пальцы во рту: группа KAZKA выпустила супергорячий клип от Алана Бадоева (видео)

KAZKA представила уже пять песен из нового альбома.

Украинская группа KAZKA представила первый видеоклип на песню из альбома NIRVANA.

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"Наша первая, и надеемся, не последняя, работа с Аланом Бадоевым" (Алан, ты - любовь). И наш самый откровенный клип", - говорится на странице группы в Facebook.

"Видео "Палала" - о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любови, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только гореть", - говорят музыканты.

Напомним, ранее популярная украинская группа KAZKA вслед за песней "Палала" презентовала еще один трек из нового альбома NIRVANA. Композиция получила название "Грай".